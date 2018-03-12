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    Windows 10'da sekme dönemi resmen başlıyor!

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:

    Dosya Gezgini de dahil olmak üzere Windows 10'un önde gelen uygulamaları, sekmeli bir arayüze giriyor!

    Windows son birkaç senede önemli değişiklikler yaşasa da aynısı, Dosya Gezgini için geçerlilik kazanmadı. Ancak Sets adlı işlev, belirli bir görevle ilgili tüm uygulamaları bir araya getirmenizi sağlayarak ciddi bir değişime yol açacak. Bu sayede farklı sekmelerde birden fazla Dosya Gezgini penceresi açabileceksiniz. Böylece bir klasörden bir başkasına dosya sürükleyip bırakmak, kolaylaşabilir.

    Başta Windows 10 Redstone 4 için planlanan Sets, bu sene yayınlanacak olan Redstone 5'e ertelenmişti. Şu an sadece belirli Windows uygulamalarında çalışan Sets, yakında Edge, Posta ve OneNote'a genişleyecek. Hedef ise belirli bir işle ilgili tüm programları tek pencereye taşıyabilmek. Örneğin bir araştırma projesi üzerinde çalışırken birkaç web tarayıcısı sekmesi ve bir Microsoft Word sekmesi açabileceksiniz.

    Dosya Gezgini sekmelerini de içeren Sets, şu an 17618 numaralı önizleme yapısında test edilebiliyor. Bu yapı, Windows Insider Fast Ring'deki Skip Ahaead sürümünü kullananlara sunuluyor.

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    Etiketler: işletim sistemi
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