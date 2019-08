Windows 10'da Not Deftleri mağazadan güncellenecek

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, dahili gelen uygulamalarda kayda değer bir değişikliğe gitmeye karar verdi. Bunlardan biri de Not Defteri olacak. Nisan 2020 itibarıyla kullanıcılar artık Not Defteri uygulamasıyla ilgili güncellemeleri doğrudan uygulama mağazası üzerinden alacak. Yani ayrıca Windows 10 güncelleme merkezine girip Not Defteri için güncelleme yapmak gerekmeyecek.



Microsoft'un bu yöndeki adımının en önemli sebebi ise spesifik güncellemeleri daha hızlı kullanıcıya ulaştırmak. Not Defteri'yle ilgili gelecek bir güncelleme için kullanıcıların beklemesine gerek kalmayacak, mağazadan hızlıca bu güncellemeyi alabilecek.





Güncellemenin mağazadan yapılmasının getirdiği bir diğer avantaj da not defterinin artık bilgisayardan tamamen kaldırılabilecek olması. Bugüne dek not defteri dahili olarak sunuluyor ve sistemden kaldırılması da söz konusu değildi.