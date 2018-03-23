Windows 10'a gelen ve çok işinize yarayacak yeni özellikler

Microsoft, Windows 10'a yeni erişebilirlik işlevleri eklemeye hazırlanıyor. Hatta bu yeniliklerden bazılarını ön izleme sürümlerinde denemeniz mümkün.

Yenilikle birlikte Windows 10'un Erişim Kolaylığı ayarlarını bulup açmak ve kullanmak, daha kolay bir hale gelecek. İşlevler, "Görme", "Duyma" gibi kategoriler altında gruplandırılacak ve en sık kullanılan işlevler, öne çıkarılacak.

Örnek olarak "Görme" altındaki "Ekran" alt kategorisinde basit bir kaydırma çubuğunu kullanarak her şeyi daha parlak veya daha büyük hale getirmeniz mümkün olacak. Bu ayarlar için yeni klavye kısayolları da eklendi.

Windows'un ekran okuyucusu Narrator'a eklenmesi planlanan özellikler arasında daha tepkisel bir deneyim ve Word belgelerindeki metin kutuları gibi gömülü nesneleri okuyabilme var. Yenilikler sayesinde Narrator, metnin kalın, italik gibi biçim özelliklerini okuma hızını, tonunu veya ses seviyesini değiştirerek vurgulayabilecek. Ekran okuyucusu, Windows'un güvenli modunda da çalışacak.

Microsoft Edge ise web sayfalarının yüklendiğini söyleyebilecek ve böylece kullanıcı, belirli bir süre geçtikten sonra site hala yükleniyorsa bunu anlayabilecek.

Geçen yaz tanıtılan Eye Control işlevi, sadece fare imlecine bakarak masaüstünde gezinmenize izin veriyordu. Bu işlevde yapılan geliştirme sayesinde yanlışlıkla tıklama sorunu yaşamadan belgeleri okumak mümkün olacak. Üstelik artık kaydırma, sol ve sağ tıklama yetenekleri de sunulacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1985'TEN 2015'E TÜM WINDOWS KUTULARI