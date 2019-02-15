Windows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?
Microsoft'un yer yer sorunlara neden olan işletim sistemi Windows 10 için dev bir güncelleme hazırlanıyor. 2020 yılını baz alan bu dev güncelleme ile pek çok köklü değişiklik yapılacak.
Microsoft görünüşe bakılırsa beklentilerin de bir adım ötesine geçerek 2020 için hazırlıklara şimdiden başladı. "20H1" kod isimli güncellemenin üzerinde çalışıldığını geçtiğimiz gün duyuran yazılım devi, bu Windows 10 güncellemesini 2020 yılının ilk aylarında yayınlayacak.
Microsoft, 20H1 güncellemesi hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapmış durumda değil. Fakat büyük bir gelişme söz konusu olduğunda test süreci halihazırda başlamış olduğu için bundan haberdar olmak çok yakın zamanda mümkün olacak. Testin güncellemenin yayınlanmasından iki yıl önce başlamış olması, oldukça köklü değişiklikler için hazır olmamız gerektiğini gösteriyor olabilir.
Yazılım devi şu sıralar gelecek büyük Windows 10 güncellemesine son hâline verme sürecinde de bulunuyor. 19H1 güncellemesi nisan ayında çıkacak. Yazılım üreticisinin final versiyonu, herkesin mevcut makinesine sunmadan önce mart ayında, test kullanıcılarına dağıtması bekleniyor. İlkbahar 2019 güncellemesinde yeni açık tema, Kaomoji desteği, Cortana’nın Windows aramadan ayrılması ve yeni dahili Office uygulaması bulunacak.
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