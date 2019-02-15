Windows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWindows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?
GeriTeknoloji Windows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Windows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Windows 10'a dev güncelleme: Neler değişiyor neler?

Microsoft'un yer yer sorunlara neden olan işletim sistemi Windows 10 için dev bir güncelleme hazırlanıyor. 2020 yılını baz alan bu dev güncelleme ile pek çok köklü değişiklik yapılacak.

Microsoft görünüşe bakılırsa beklentilerin de bir adım ötesine geçerek 2020 için hazırlıklara şimdiden başladı. "20H1" kod isimli güncellemenin üzerinde çalışıldığını geçtiğimiz gün duyuran yazılım devi, bu Windows 10 güncellemesini 2020 yılının ilk aylarında yayınlayacak.

Microsoft, 20H1 güncellemesi hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapmış durumda değil. Fakat büyük bir gelişme söz konusu olduğunda test süreci halihazırda başlamış olduğu için bundan haberdar olmak çok yakın zamanda mümkün olacak. Testin güncellemenin yayınlanmasından iki yıl önce başlamış olması, oldukça köklü değişiklikler için hazır olmamız gerektiğini gösteriyor olabilir.

Yazılım devi şu sıralar gelecek büyük Windows 10 güncellemesine son hâline verme sürecinde de bulunuyor. 19H1 güncellemesi nisan ayında çıkacak. Yazılım üreticisinin final versiyonu, herkesin mevcut makinesine sunmadan önce mart ayında, test kullanıcılarına dağıtması bekleniyor. İlkbahar 2019 güncellemesinde yeni açık tema, Kaomoji desteği, Cortana’nın Windows aramadan ayrılması ve yeni dahili Office uygulaması bulunacak.

iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iPhone'larda arama bekletme özelliği nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?