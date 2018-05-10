Windows 10 yüklü cihaz sayısı 700 milyonu devirdi!
Bu yıl düzenlenen Build 2018 kapsamında, Microsoft tarafından 3 yıl önce kullanıcılara sunulan Windows 10 işletim sisteminin kaç cihazda yüklü olduğu açıklandı.
Bundan yaklaşık üç yıl önce Windows 10 işletim sistemini kullanıcılarla buluşturan Microsoft, bu işletim sisteminin üç yıl içinde 1 milyar kullanıcı tarafından kullanılacağını öngörmüştü. 2016 yılında ise şirket, Windows 10'un 1 milyar kişi tarafından kullanılması için 2019 yılını beklememiz gerektiği açıklamasını yapmıştı.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Build 2017 etkinliğinde Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows 10 işletim sisteminin 500 milyon kişi tarafından kullanıldığını söylemişti. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ise CEO'dan, bu sayının 600 milyona ulaştığı belirtilmişti. Bu yıl düzenlenen Build 2018'de ise CEO Nadella, Windows 10'un yüklü olduğu cihaz sayısının 700 milyon olduğunu belirtti.
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