Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.04.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı

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Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı

Windows 10'u yükledikten sonra arkanızı yaslanmadan önce epey işiniz var. İşte Windows 10 yüklü bilgisayar kullanan herkesin yapması gerekenler...

Windows 10'u sisteminize yükledikten sonra her şey bitmiyor: İşletim sistemini kendinize uygun bir hale getirmek için biraz uğraşmanız gerekiyor. Aşağıda yeni bir Windows 10 kurulumunun ardından minimum olarak yapmak isteyeceğiniz şeyleri sıraladık. Elbette adımların bazılarını atlayabilirsiniz, ancak en iyi deneyim için hepsine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

Windows 10'u Güncelleyin

En istemediğiniz zamanda karşınıza çıkabilen Windows Update'i sevmemek için birçok nedeniniz var. Creators Update ve Fall Creators Update'te yaşanan sorunlar ise sizi güncellemelerden iyice korkutmuş olabilir. Ancak sisteminizi güncel tutmanız, hata ve güvenlik onarımları açısından çok önemli.

Windows Update'e Başlat menüsünü açıp "güncelleştir" yazarak ulaşabilirsiniz.

Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı

En Son Sürücüleri Yükleyin

Sürücüleri güncel tutmayı önemli kılan iki sebebi var: Tüm donanım özelliklerine ulaşabilmek ve donanımın optimal performansta çalışmasını sağlamak.

Gerekli Yazılımları Yükleyin

Güvenlik yazılımları: Windows Defender hiç yoktan iyi olsa da, bir antivirüs yükleyerek daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Antivirüse ek olarak Malwarebytes'ın ücretsiz sürümünü yükleyip, sisteminizi haftada bir taramanızı öneriyoruz.

Web yazılımları: Microsoft Edge kötü bir web tarayıcısı değil ancak sahip olduğu bazı sorunlar nedeniyle günlük olarak kullanmanızı önermiyoruz. Bunun yerine yeni Firefox Quantum'u deneyebilirsiniz. Firefox'u sevmiyorsanız, Opera'yı deneyebilirsiniz. Son olarak Chrome da güçlü bir seçenek ancak Chrome'un da bazı sorunları var.

Medya yazılımları: Spotify ve Netflix'ten memnunsanız hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Ancak müzik ve videoları indirmeyi tercih ediyorsanız, ücretsiz VLC Player'ı yenen yok. Müzik çalıcı olarak ise foobar2000 hala yeterince iyi.

Verimlilik yazılımları: Hangi programların sizi daha verimli yapacağını en iyi siz biliyorsunuz. Eposta istemcisi, ofis yazılımı, not uygulamaları, bulut depolama ve eşitleme, PDF okuyucu, arşiv açma, sistem arama yazılımları, yüklemek isteyebileceğiniz programlar arasında.

Varsayılan Ayarları Değiştirin

Windows 10'u yükledikten sonra Başlat menüsüne "varsayılan" yazarak varsayılan uygulamaları kendi tercihlerinize göre değiştirin. Bunun ardından Görev Yöneticisi'ni açıp Başlangıç sekmesine tıklayarak gereksiz başlangıç öğelerini başlangıçtan kaldırın.

Windows 10'un güç ayarları, gizlilik ayarları ve yedekleme ayarları, bakmak isteyeceğiniz diğer önemli ayarlar arasında bulunuyor.

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