Windows 10 yüklü bilgisayar kullananlara önemli uyarı
Windows 10'u yükledikten sonra arkanızı yaslanmadan önce epey işiniz var. İşte Windows 10 yüklü bilgisayar kullanan herkesin yapması gerekenler...
Windows 10'u sisteminize yükledikten sonra her şey bitmiyor: İşletim sistemini kendinize uygun bir hale getirmek için biraz uğraşmanız gerekiyor. Aşağıda yeni bir Windows 10 kurulumunun ardından minimum olarak yapmak isteyeceğiniz şeyleri sıraladık. Elbette adımların bazılarını atlayabilirsiniz, ancak en iyi deneyim için hepsine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.
Windows 10'u Güncelleyin
En istemediğiniz zamanda karşınıza çıkabilen Windows Update'i sevmemek için birçok nedeniniz var. Creators Update ve Fall Creators Update'te yaşanan sorunlar ise sizi güncellemelerden iyice korkutmuş olabilir. Ancak sisteminizi güncel tutmanız, hata ve güvenlik onarımları açısından çok önemli.
Windows Update'e Başlat menüsünü açıp "güncelleştir" yazarak ulaşabilirsiniz.
En Son Sürücüleri Yükleyin
Sürücüleri güncel tutmayı önemli kılan iki sebebi var: Tüm donanım özelliklerine ulaşabilmek ve donanımın optimal performansta çalışmasını sağlamak.
Gerekli Yazılımları Yükleyin
Güvenlik yazılımları: Windows Defender hiç yoktan iyi olsa da, bir antivirüs yükleyerek daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Antivirüse ek olarak Malwarebytes'ın ücretsiz sürümünü yükleyip, sisteminizi haftada bir taramanızı öneriyoruz.
Web yazılımları: Microsoft Edge kötü bir web tarayıcısı değil ancak sahip olduğu bazı sorunlar nedeniyle günlük olarak kullanmanızı önermiyoruz. Bunun yerine yeni Firefox Quantum'u deneyebilirsiniz. Firefox'u sevmiyorsanız, Opera'yı deneyebilirsiniz. Son olarak Chrome da güçlü bir seçenek ancak Chrome'un da bazı sorunları var.
Medya yazılımları: Spotify ve Netflix'ten memnunsanız hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Ancak müzik ve videoları indirmeyi tercih ediyorsanız, ücretsiz VLC Player'ı yenen yok. Müzik çalıcı olarak ise foobar2000 hala yeterince iyi.
Verimlilik yazılımları: Hangi programların sizi daha verimli yapacağını en iyi siz biliyorsunuz. Eposta istemcisi, ofis yazılımı, not uygulamaları, bulut depolama ve eşitleme, PDF okuyucu, arşiv açma, sistem arama yazılımları, yüklemek isteyebileceğiniz programlar arasında.
Varsayılan Ayarları Değiştirin
Windows 10'u yükledikten sonra Başlat menüsüne "varsayılan" yazarak varsayılan uygulamaları kendi tercihlerinize göre değiştirin. Bunun ardından Görev Yöneticisi'ni açıp Başlangıç sekmesine tıklayarak gereksiz başlangıç öğelerini başlangıçtan kaldırın.
Windows 10'un güç ayarları, gizlilik ayarları ve yedekleme ayarları, bakmak isteyeceğiniz diğer önemli ayarlar arasında bulunuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1985'TEN 2015'E TÜM WINDOWS KUTULARI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle