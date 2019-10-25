Windows 10 yüklü avuç içine sığan PC
Teknoloji geliştikçe yepyeni çözümler hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de Windows 10 işletim sistemiyle çalışan; ancak boyutları itibarıyla bir avuç içine sığan PC oldu.
Hong Kong'ta ilginç bir çalışma yapıldı; iLife MP8 Micro PC adında oldukça ufak bir gövdeye sahip PC üretildi. İşin daha ilginci de bu PC'nin içinde Windows 10 işletim sistemi yüklü bulunuyor. 50 x 50 x 40 mm ebatlarında olan cihaz, gücünü ise USB-C portu üzerinden alıyor. Bu PC'yi kullanırken kablolarla boğuşmanız da gerekmiyor; çünkü HDMI dönüştürücüsü ve beraberinde kablosuz fare/klavye kullanmanız halinde deneyiminizi daha da iyileştirebiliyorsunuz.
Peki bu kadar minik bir bilgisayarın donanım özellikleri nasıl olabilir? Intel Celeron N4100 işlemciden güç alan cihaz, beş yıllık Intel Core i5 işlemci kadar hızlı denilebilir. 4 GB RAM ile gelen ve içerisinde 64 GB eMMC depolama alanı bulunan ürünün üzerinde microSD kart yuvası da bulunuyor. Üzerinde yer alan HDMI portu ve iki adet USB 3.1 portu ile birlikte aynı zamanda ses ve güç bağlantılarını sağlamak için USB-C portu da kullanıyor.
iLife MP8 Micro PC adını taşıyan bu minik bilgisayarın ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.
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