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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.10.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Windows 10 yüklü avuç içine sığan PC

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Windows 10 yüklü avuç içine sığan PC

Teknoloji geliştikçe yepyeni çözümler hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de Windows 10 işletim sistemiyle çalışan; ancak boyutları itibarıyla bir avuç içine sığan PC oldu.

Hong Kong'ta ilginç bir çalışma yapıldı; iLife MP8 Micro PC adında oldukça ufak bir gövdeye sahip PC üretildi. İşin daha ilginci de bu PC'nin içinde Windows 10 işletim sistemi yüklü bulunuyor. 50 x 50 x 40 mm ebatlarında olan cihaz, gücünü ise USB-C portu üzerinden alıyor. Bu PC'yi kullanırken kablolarla boğuşmanız da gerekmiyor; çünkü HDMI dönüştürücüsü ve beraberinde kablosuz fare/klavye kullanmanız halinde deneyiminizi daha da iyileştirebiliyorsunuz.

Peki bu kadar minik bir bilgisayarın donanım özellikleri nasıl olabilir? Intel Celeron N4100 işlemciden güç alan cihaz, beş yıllık Intel Core i5 işlemci kadar hızlı denilebilir. 4 GB RAM ile gelen ve içerisinde 64 GB eMMC depolama alanı bulunan ürünün üzerinde microSD kart yuvası da bulunuyor. Üzerinde yer alan HDMI portu ve iki adet USB 3.1 portu ile birlikte aynı zamanda ses ve güç bağlantılarını sağlamak için USB-C portu da kullanıyor. 

iLife MP8 Micro PC adını taşıyan bu minik bilgisayarın ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. 

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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