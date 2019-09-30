Windows 10 yavaş çalışıyorsa dikkat! İşte hızlandırmanın yöntemleri

Zaman içinde yavaşlamaya başlayan Windows 10, kullanıcıların yapacakları pek çok işi bekleyerek yapmak durumunda bırakıyor. PC'ler yavaşladığında hemen yeni bir PC veya donanım almayı düşünmenize gerek yok; basit birkaç yöntemle işletim sisteminden kaynaklanan sorunları çözerek de hız kazanabilirsiniz. Eğer sisteminizde yavaşlık görüyorsanız ilk yapmanız gereken şey bilgisayarınızı yeniden başlatmak. Evet, çok basit görünüyor; ancak uzun zaman açık duran PC'lerde yavaşlık sorunu sıkça görülüyor. Yeniden başlattığınızda kayda değer bir hızlanma görürseniz şaşırmayın. Uzun süreler PC'yi açık bırakıyorsanız, bilgisayarınızın arada reboot yani yeniden başlatılmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın.



Ancak yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil elbette. Güncelleme de işin bir başka önemli noktası. Microsoft, performansta düşüşe yol açan hataları gideren yamaları sürekli olarak yayınlıyor. Bu yamaları yüklemek için Başlat menüsünü açın, güncelle yazın ve Güncelleştirmeleri denetle üzerine tıklayın. Büyük bir güncelleme varsa, yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.



Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç sekmesine gidin. Burada "Başlangıç etkisi" yüksek olan programlara dikkat edin. Bu uygulamalardan gereksiz olanlara sağ tıklayıp Devre dışı bırak'a tıklayarak başlangıçta yüklenmelerini engelleyebilirsiniz.





Windows'la gelen bu araç, resim ön izlemelerinden indirilen program dosyalarına birçok geçici dosyayı temizleyebiliyor. Başlat Menüsünü açıp Disk Temizleme yazın ve aracı çalıştırın. Sistem Dosyalarını Temizle seçeneğini kullandığınızda bazı durumlarda GB'larda boş yer açabilirsiniz.

PC üreticilerinin çoğu, bilgisayarlarına birçok yazılımı ön yüklüyorlar. Bazı bilgisayar kullanıcıları da benzer şekilde bazı programları yükleyip bir kez kullandıktan sonra, bir daha hiç kullanmayabiliyorlar.

Gereksiz programlar sabit diskinizde yer kaplayıp performansı düşürebilir. Bu programları Uygulamalar ve Özellikler ekranından kaldırın.

Windows 10'la birlikte gelen bu araç, disk birleştirme, güncellemeleri arama, zararlı taraması gibi rutin sistem bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu işlemler genellikle arka planda PC'niz boştayken çalışır ancak bir yavaşlık yaşadığınızda kendiniz de çalıştırabilirsiniz.

Başlamak için Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Güvenlik ve Bakım > Bakımı başlat yolunu izleyin. Başlamadan önce açık olan tüm dosyalarınızı kaydedip kapatın.