Windows 10 uygulamalarının yeni simgeleri ortaya çıktı
Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda yüklü olan popüler işletim sistemi Windows 10, bazı uygulamaların simgelerinde bir dizi değişikliğe gidiyor. Takvim ve Posta uygulamalarının yeni simgeleri bakın nasıl görünüyor?
Microsoft, Windows 10 işletim sistemini belirli aralıklarla güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak şirketin Not Defteri'ni uygulama mağazasında sunmaya başlayacağı ortaya çıkmış, kullanıcıların Not Defteri'ni diledikleri taktirde mağazadan güncelleyebilme ve sistemden tamamen kaldırabilme şansına sahip olduğu görülmüştü. Bu kez de Windows 10 ile bazı simgelerin değişeceği ortaya çıktı.
Takvim ve Posta uygulamalarıyla başlayacak değişikliğin diğer uygulamalara da yayılması beklenirken, iki simgenin bir araya geldiğinde Outlook'un yeni simgesine olan benzerliği dikkat çekiyor.
Simgeleri Twitter hesabında paylaşmakla yetinen Aggiornamenti Lumia, onları henüz web sitesine yüklemedi. Dolayısıyla yeni simgelerin ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Değişiklikler genellikle ilk olarak Insider'lara sunuluyor, ancak simgeler uygulamalara ait olduğundan bir mağaza güncellemesi üzerinden sunulabilir.
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