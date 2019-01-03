Windows 10 sonunda Windows 7'yi sollamayı başardı
Microsoft'un uzun süredir üzerine yatırım yaptığı Windows 10 işletim sistemi kullanım rakamları her geçen gün şirket için daha iyi bir hale geliyor. Son açıklanan rakamlar, Microsoft'un Windows 7'yi yıllar sonra geride bırakmayı başardığını ortaya koyuyor.
Yazılım devi Microsoft, önemli bir başarıya imza attı. Windows 10 ile birlikte Windows 7 kullanım oranını geride bırakmaya çalışan şirket, istediğini nihayet aldı. Aralarında Xbox One'ın da bulunduğu Windows 10 yüklü cihazların toplam sayısı 700 milyonu aşarken, bakın oranlar nasıl oldu?
Windows 10’un yüklü olduğu masaüstü cihazların oranı yüzde 39.22’ye ulaştı. Windows 10’un yerinden ettiği Windows 7’de ise söz konusu oran yüzde 36.9’a geriledi. Windows 10’un Windows 7‘yi zirveden aşağıya indirmesi yaklaşık 3,5 yıl aldı. Bu durum, neredeyse 10 yıl önce yayınlanan Windows 7’nin hâlâ ne denli popüler olduğunu somut şekilde gösteriyor.
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