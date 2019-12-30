Windows 10 şifre kaldırma işlemi nasıl yapılır?

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Hemen hemen çoğu bilgisayarda kullanılan Windows 10 işletim sistemi, cihaz ilk açıldığında oturum açma parolası veya şifresi soruyor. Windows 10 şifresini (parola) kaldırmak isteyenler ne yapmalı? İşte adım adım Windows 10 şifre kaldırma işlemi...

Windows 10 işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlar her açıldığında oturum açma parolası ister. Bu parolayı kaldırmak için "Ayarlar" seçeneğine gidin.

Ardından "Hesaplar" sekmesinden "Bunun yerine yerel bir hesap ile oturum açın" yolunu takip ederek hesap, yerel hesaba çevrilir.

Daha sonra "Ayalar" seçeneğini takip ederek "Hesap" sekmesine gidilir.

"Oturum Açma Seçenekleri"nden "Parola" sekmesi, ardından "Değiştir" butonu tıklanır.

"Değiştir" seçeneğine tıklandığı zaman kimlik doğrulaması için kullanılan şifre istenir.

Buradan sonra yeni şifre oluşturmak için yeni bir pencere açılır. Bu penreceden "Yeni Parola">"Parolayı Tekrar Girin"> "İpucu" adımları geçilerek "İleri">"Bitir" seçeneğine tıklanılır.

Bu adımlardan sonra bilgisayar açıldığında oturum açma şifresi sorulmadan doğrudan masaüstü gelir.

Diğer bir yöntem ise; "Çalıştır" ile parolayı kaldırma.

Bunun için bilgisayarın arama kısmına "Çalıştır" yazılıp "Enter"a basılır.

Ardından gelen küçük pencereye "netplwiz" yazılarak "Tamam" butonu seçilir.

Gelen pencerede "Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmeli" seçeneğinde bulunan işaret kaldırılıp "Tamam"a tıklanır.

Bu işlemlerden sonra bilgisayar başlatıldığında parola sorulmadan masaüstüne yönlendirilir.