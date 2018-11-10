Windows 10 Pro lisansları Windows Home'a düştü, ortalık karıştı!

Yaşanan hata Microsoft'un aktivasyon sunucularındaki bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Twitter kullanıcısı Matt Wadley, hata ile ilk karşılaşanlardan biriydi. Gelecek yılki Windows'un sürümünün yeni yayınlanan Insider yapısına ilişkin bir güncellemenin ardından bilgisayarının Windows 10 Home lisansı olduğunu düşünmeye başladığı söyledi. Oysa ki kendisi, Windows 10 Pro sürümüne sahipti.

7 Kasım'da yayınlanan build 18277, tam ekran uygulamaları kullanan müşterileri rahatsız eden bildirimleri durdurmak için Focus Assist'e yapılan iyileştirmeler, High-DPI'da geliştirmeler ve kullanıcıların Uygulama Koruması'nda kamera ve mikrofon ayarlarını yönetmelerine olanak tanıyan ilgi çekici bir ayar da dahil olmak üzere pek çok iyileştirme içeriyordu.

Olaylar karşısında şok olan Insider ekibinin rahatlamasını sağlayan şey ise, sorunun sadece Windows Insider'da değil, Windows 10'un birçok sürümü üzerinde oluştuğunun ortaya çıkması oldu. Tabi bu olay durumu kızgın Microsoft müşterileri için daha kabul edilebilir hale getirmedi.

Şimdiye kadar bildirilen sorunların büyük çoğunluğu, önceki bir sürümden yeni sürüme geçen kullanıcılardan geliyor. Ancak, bazı kullanıcılar da yeni yüklemelerle ilgili sorunları olduğunu bildiriyor.

Microsoft'un problemle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak son gelen bilgiler Windows destek görevlilerinin Pro sürümü ile ilgili aktivasyon sunucularında gerçekten "geçici bir sorun" olduğu konusunda bilgi verdiler. Etkilenen müşterilere sabırlı olmaları ve çözüm için beklemeleri önerildi.