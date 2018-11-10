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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.11.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

Windows 10 Pro lisansları Windows Home'a düştü, ortalık karıştı!

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Windows 10 Pro lisansları Windows Home'a düştü, ortalık karıştı!

Yayınlanan son Windows güncellemesi ile birlikte halihazırda Windows 10 Pro lisansı olan herkes Windows 10 Home lisansına düşürülünce ortalık karıştı.

Yaşanan hata Microsoft'un aktivasyon sunucularındaki bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Twitter kullanıcısı Matt Wadley, hata ile ilk karşılaşanlardan biriydi. Gelecek yılki Windows'un sürümünün yeni yayınlanan Insider yapısına ilişkin bir güncellemenin ardından bilgisayarının Windows 10 Home lisansı olduğunu düşünmeye başladığı söyledi. Oysa ki kendisi, Windows 10 Pro sürümüne sahipti.

7 Kasım'da yayınlanan build 18277, tam ekran uygulamaları kullanan müşterileri rahatsız eden bildirimleri durdurmak için Focus Assist'e yapılan iyileştirmeler, High-DPI'da geliştirmeler ve kullanıcıların Uygulama Koruması'nda kamera ve mikrofon ayarlarını yönetmelerine olanak tanıyan ilgi çekici bir ayar da dahil olmak üzere pek çok iyileştirme içeriyordu.

Olaylar karşısında şok olan Insider ekibinin rahatlamasını sağlayan şey ise, sorunun sadece Windows Insider'da değil, Windows 10'un birçok sürümü üzerinde oluştuğunun ortaya çıkması oldu. Tabi bu olay durumu kızgın Microsoft müşterileri için daha kabul edilebilir hale getirmedi.

Şimdiye kadar bildirilen sorunların büyük çoğunluğu, önceki bir sürümden yeni sürüme geçen kullanıcılardan geliyor. Ancak, bazı kullanıcılar da yeni yüklemelerle ilgili sorunları olduğunu bildiriyor.

Microsoft'un problemle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak son gelen bilgiler Windows destek görevlilerinin Pro sürümü ile ilgili aktivasyon sunucularında gerçekten "geçici bir sorun" olduğu konusunda bilgi verdiler. Etkilenen müşterilere sabırlı olmaları ve çözüm için beklemeleri önerildi.

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