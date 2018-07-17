Windows 10 nasıl hızlandırılır?
Windows 10, Microsoft tarafından çıkarılmış en güncel işletim sistemi olma özelliğini koruyor. İçerisinde birçok özelliği de barındıran sistem, zamanla yavaşlayabilir. Bu yazımızda size ufak yöntemlerle bilgisayarınızın hızını geri getirmeyi göstereceğiz.
1. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin
Son derece amatör bir yöntem olarak görülse de, kimi zaman beklenmedik şekilde etkili olabiliyor. Eğer siz de bilgisayarını günlerce açık bırakan kullanıcılardansanız, yeniden başlatmak bilgisayarınıza 1-2 dakikalık nefes aldıracaktır. Yeniden başlatmadan önce çalışmalarınızı kaydedip kapatmayı ve kullanmakta olduğunuz uygulamaları kapatmayı unutmayın.
2. Güncelleştirmeleri geciktirmeyin
Herkesin bildiği üzere güncelleştirmeler bir takım hataları düzeltmek veya performans yükseltmek için yapılıyor. Tek bir güncellemenin yapılmaması bilgisayarınızda sistemsel bir hatanın kalmasına ve günden güne yavaşlamasına sebep olacaktır. Güncelleme paneline Windows menüsünde ki arama çubuğuna "Güncelleme" yazarak ulaşabileceğiniz gibi, bilgisayarınızı açtığınızda karşınıza çıkan bildirime tıklayarak da yol alabilirsiniz. Yalnız bir konuya dikkat çekmekte yarar var; güncelleştirmenin boyutuna dikkat edin, eğer büyükse bilgilerinizi ve dosyalarınızı kaydettiğinizden ve yedeklediğinizden emin olun.
3. Görev Yöneticini kontrol edin
Ctrl + Alt + Del, Görev Yöneticinin kısa yoludur. Görev Yöneticisine girin ve başlangıç sekmesini seçin. Başlangıçtan itibaren çalışan uygulamaları göreceksiniz. Buradan hangi uygulamanın ne kadar yavaşlatıp yavaşlatmadığını anlayabilirsiniz. Uygulamaları bulun ve sağ tıklayıp "Devre dışı bırak"ı seçin.
4. Disk temizleyin
Herkesin bildiği ve çoğu zaman kullandığı disk temizleme ile biriken resim dosyalarından, indirilmiş program dosyalarına kadar herşeyi bulabilirsiniz. Kimi zaman bir uygulamayı masaüstünden silmiş olsak bile bilgisayarın sisteminde varolmaya devam eder. İşte burası tam bu sorunu çözüyor. Kullanmadığınızı düşündüğünüz veya gereksiz olan uygulamaları çıkararak bilgisayarınıza biraz yer açın. Uygulama üzerine gelin ve "Kaldır" seçeneğine tıklayın.
5. Efektlere dikkat
Gözümüze gayet estetik görünen ve problem teşkil etmeyeceğini düşündüğümüz animasyonlar, grafikler ve saydam görüntüler bilgisayarı yavaşlatmak için birebir. Windows menüsünden, "Gelişmiş ayarlar"a gidin ve "Performans ayarları"nı seçin. Görsel efektler başlığı altından devre dışı bırakmak istediğiniz görsel efektleri sçin ve kapatın. Daha sonrasında "Onayla" tuşuna basmayı unutmayın yoksa işlemi tekrarlamanız gerekebilir.
6. RAM yükseltmesi yapın
Biraz daha teknik bir yöntem ile bilgisayar hızınızı arttırabilirsiniz. Sorunsuz çalışabilmek için minimum 4 GB RAM'e ihtiyaç duyan Windows, RAM dolması sonucu büyük ölçüde yavaşlayacaktır. RAM yükseltmesi sizin tarafınızdan yapılabilceği gibi, ücret karşılığı bilgisayarcılar tarafından da yapılabilir. Dikkat etmeniz gereken şey güvenilir biryere ötürüp götürmediğiniz.
7. Sistem Bakımını kullanın
Windows 10'da güncelleştirme taraması yapan, kötü yazılımları denetleyen bir yerleşik program var. Bilgisayarınızda işlem yapılmadığı durumlarda arka planda çalışır ve denetleme yapar fakat zor durumda kaldığınızda manuel şekilde de yapabilirsiniz. Denetim masasına giriş yapın, "Sistem ve güvenlik" seçeneğini seçin ve "Güvenlik ve Bakım"a tıklayın. Açılan pencererden "Bakım Başlat"ı seçin. Tabii bunu gerçekleştirmeden önce dosyalarınızı kaydedip kapatmış olduğunuzdan emin olun!
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