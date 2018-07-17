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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Windows 10 nasıl hızlandırılır?

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Windows 10 nasıl hızlandırılır?

Windows 10, Microsoft tarafından çıkarılmış en güncel işletim sistemi olma özelliğini koruyor. İçerisinde birçok özelliği de barındıran sistem, zamanla yavaşlayabilir. Bu yazımızda size ufak yöntemlerle bilgisayarınızın hızını geri getirmeyi göstereceğiz.

1. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin

Son derece amatör bir yöntem olarak görülse de, kimi zaman beklenmedik şekilde etkili olabiliyor. Eğer siz de bilgisayarını günlerce açık bırakan kullanıcılardansanız, yeniden başlatmak bilgisayarınıza 1-2 dakikalık nefes aldıracaktır. Yeniden başlatmadan önce çalışmalarınızı kaydedip kapatmayı ve kullanmakta olduğunuz uygulamaları kapatmayı unutmayın.

2. Güncelleştirmeleri geciktirmeyin

Herkesin bildiği üzere güncelleştirmeler bir takım hataları düzeltmek veya performans yükseltmek için yapılıyor. Tek bir güncellemenin yapılmaması bilgisayarınızda sistemsel bir hatanın kalmasına ve günden güne yavaşlamasına sebep olacaktır. Güncelleme paneline Windows menüsünde ki arama çubuğuna "Güncelleme" yazarak ulaşabileceğiniz gibi, bilgisayarınızı açtığınızda karşınıza çıkan bildirime tıklayarak da yol alabilirsiniz. Yalnız bir konuya dikkat çekmekte yarar var; güncelleştirmenin boyutuna dikkat edin, eğer büyükse bilgilerinizi ve dosyalarınızı kaydettiğinizden ve yedeklediğinizden emin olun.

Windows 10 nasıl hızlandırılır

3. Görev Yöneticini kontrol edin

Ctrl + Alt + Del, Görev Yöneticinin kısa yoludur. Görev Yöneticisine girin ve başlangıç sekmesini seçin. Başlangıçtan itibaren çalışan uygulamaları göreceksiniz. Buradan hangi uygulamanın ne kadar yavaşlatıp yavaşlatmadığını anlayabilirsiniz. Uygulamaları bulun ve sağ tıklayıp "Devre dışı bırak"ı seçin.

4. Disk temizleyin

Herkesin bildiği ve çoğu zaman kullandığı disk temizleme ile biriken resim dosyalarından, indirilmiş program dosyalarına kadar herşeyi bulabilirsiniz. Kimi zaman bir uygulamayı masaüstünden silmiş olsak bile bilgisayarın sisteminde varolmaya devam eder. İşte burası tam bu sorunu çözüyor. Kullanmadığınızı düşündüğünüz veya gereksiz olan uygulamaları çıkararak bilgisayarınıza biraz yer açın. Uygulama üzerine gelin ve "Kaldır" seçeneğine tıklayın.

5. Efektlere dikkat

Gözümüze gayet estetik görünen ve problem teşkil etmeyeceğini düşündüğümüz animasyonlar, grafikler ve saydam görüntüler bilgisayarı yavaşlatmak için birebir. Windows menüsünden, "Gelişmiş ayarlar"a gidin ve "Performans ayarları"nı seçin. Görsel efektler başlığı altından devre dışı bırakmak istediğiniz görsel efektleri sçin ve kapatın. Daha sonrasında "Onayla" tuşuna basmayı unutmayın yoksa işlemi tekrarlamanız gerekebilir.

6. RAM yükseltmesi yapın

Biraz daha teknik bir yöntem ile bilgisayar hızınızı arttırabilirsiniz. Sorunsuz çalışabilmek için minimum 4 GB RAM'e ihtiyaç duyan Windows, RAM dolması sonucu büyük ölçüde yavaşlayacaktır. RAM yükseltmesi sizin tarafınızdan yapılabilceği gibi, ücret karşılığı bilgisayarcılar tarafından da yapılabilir. Dikkat etmeniz gereken şey güvenilir biryere ötürüp götürmediğiniz.

Windows 10 nasıl hızlandırılır

7. Sistem Bakımını kullanın

Windows 10'da güncelleştirme taraması yapan, kötü yazılımları denetleyen bir yerleşik program var. Bilgisayarınızda işlem yapılmadığı durumlarda arka planda çalışır ve denetleme yapar fakat zor durumda kaldığınızda manuel şekilde de yapabilirsiniz. Denetim masasına giriş yapın, "Sistem ve güvenlik" seçeneğini seçin ve "Güvenlik ve Bakım"a tıklayın. Açılan pencererden "Bakım Başlat"ı seçin. Tabii bunu gerçekleştirmeden önce dosyalarınızı kaydedip kapatmış olduğunuzdan emin olun!

 

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