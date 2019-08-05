Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıları kızdıran hata
Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10'da kullanılan S modu, bazı kullanıcıları çileden çıkardı. Microsoft Store'daki uygulamalara izin veren Windows 10 S Modu, bir hata yüzünden kullanıcıların Windows 10’a geçişlerini engelliyor.
Windows 10 S ilk ortaya çıktığında, kullanıcıların Windows 10 Pro'ya belirli bir süre için ücretsiz olarak geçebilecekleri söylenmişti. Windows 10 S'in adı "S modu" olduktan sonra ise bu yükseltme işleminin her zaman ücretsiz olacağı söylendi. Ancak Microsoft, bugünlerde Windows’u kilitlemekte sıkıntı yaşıyor.
S moduna girdikten sonra tekrar çıkıp Windows 10'a geçiş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. Normal şartlarda Microsoft Store'u açıp, yükseltme seçeneğini bulup, tıklamanız yeterli görünse de bazı durumlarda sayfa görüntülenmiyor. Böylesi bir durum yaşandığında kullanıcı, sadece Windows mağazasından uygulama yüklemeye izin veren S moduna takılı kalıyor. Sorunun her zaman değil, bazı cihazlarda yaşandığını da belirtmek gerekiyor.
Microsoft, söz konusu hata hakkında Windows Latest'e yaptığı açıklamada durumun farkında olunduğu ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Microsoft'un Answers forumuna göre belli aralıklarla Microsoft Store güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Bu güncellemenin ardından S modu çilesi sona erebilir.
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