Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıları çıldırtan hata
Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda yüklü popüler işletim sistemi Windows 10, yeni bir sorunuyla gündemde. Bu kez kullanıcılar bilgisayarlarını kapatmak istediklerinde Windows 10'un 'inatla' kapanmadığı dikkat çekiyor ve Windows açık kalıyor. Peki bu hatanın kaynağı ne?
Windows 10'un Ekim ayında yayınlanan güncellemesiyle birlikte gelen ilginç bir sorun bulunuyor. Kullanıcılar, Windows 10 yüklü cihazlarını kapatmaları esnasında USB-C cihazını hızlıca sistemden çıkardığında bilgisayar ya hiç kapanmıyor ya da kullanıcılar dakikalarda bilgisayarın kapanmasını beklemek durumunda kalıyor.
Microsoft, bir destek belgesinde USB Type-C Bağlantı Sistem Yazılımı Arayüzü'nün (UCSI) Ekim 2018 güncellemesinde sorunlu olduğunu belirtiyor. UCSI yazılımının bağlantıyı kesmek zorunda olduğu PC'nizi kapatma, uyku moduna alma gibi işlemler, sorunu tetikleyebiliyor. Bu durumda normal kapatma süresine ek olarak 60 saniye daha beklemeniz gerekebiliyor.
Yazılım devi Microsoft'a göre yaşanan bu teknik problem, USB C'nin işleyişinde herhangi bir soruna yol açmıyor. USB Type-C portları, sistem uyandıktan sonra veya yeniden başladıktan sonra normal olarak çalışmaya devam ediyor. Sorun büyük değil ancak sistemin uzun sürede kapanması can sıkıcı olabilir. Sisteminiz normalden uzun sürede kapanıyorsa, artık bunun sebebinin USB bellek çubuğunu erken çekmek olabileceğini biliyorsunuz.
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