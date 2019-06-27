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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.06.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıları çıldırtan hata

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Windows 10 işletim sisteminde kullanıcıları çıldırtan hata

Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda yüklü popüler işletim sistemi Windows 10, yeni bir sorunuyla gündemde. Bu kez kullanıcılar bilgisayarlarını kapatmak istediklerinde Windows 10'un 'inatla' kapanmadığı dikkat çekiyor ve Windows açık kalıyor. Peki bu hatanın kaynağı ne?

Windows 10'un Ekim ayında yayınlanan güncellemesiyle birlikte gelen ilginç bir sorun bulunuyor. Kullanıcılar, Windows 10 yüklü cihazlarını kapatmaları esnasında USB-C cihazını hızlıca sistemden çıkardığında bilgisayar ya hiç kapanmıyor ya da kullanıcılar dakikalarda bilgisayarın kapanmasını beklemek durumunda kalıyor. 

Microsoft, bir destek belgesinde USB Type-C Bağlantı Sistem Yazılımı Arayüzü'nün (UCSI) Ekim 2018 güncellemesinde sorunlu olduğunu belirtiyor. UCSI yazılımının bağlantıyı kesmek zorunda olduğu PC'nizi kapatma, uyku moduna alma gibi işlemler, sorunu tetikleyebiliyor. Bu durumda normal kapatma süresine ek olarak 60 saniye daha beklemeniz gerekebiliyor.

Yazılım devi Microsoft'a göre yaşanan bu teknik problem, USB C'nin işleyişinde herhangi bir soruna yol açmıyor. USB Type-C portları, sistem uyandıktan sonra veya yeniden başladıktan sonra normal olarak çalışmaya devam ediyor. Sorun büyük değil ancak sistemin uzun sürede kapanması can sıkıcı olabilir. Sisteminiz normalden uzun sürede kapanıyorsa, artık bunun sebebinin USB bellek çubuğunu erken çekmek olabileceğini biliyorsunuz.

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