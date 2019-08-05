Windows 10 internet üzerinden bilgisayarlara yüklenebilecek
Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda kurulu olan popüler işletim sistemi Windows 10, artık internet üzerinden de bilgisayarlara yüklenebilecek. Henüz test aşamasında olan bu özellik aktif hale geldiğinde Microsoft, kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlamış olacak.
Windows işletim sistemini kurmak isteyen kullanıcılar bugüne dek CD/DVD veya USB hafıza/harici disk üzerinden destek alması gerekiyordu. Ancak Microsoft, kurulum işlemini daha da kolaylaştırmak adına internet üzerinden işletim sisteminin sistemlere yüklenebilmesini mümkün kılacak. Windows 10 işletim sistemini yeniden kurmak isteyen kullanıcılar için buluttan yükleme özelliği üzerinde çalışıyor. Microsoft bu özelliği halihazırda Surface cihazlar için kullanıma sunmuştu.
Henüz test aşamasında olan yeni özellik, Insider sürümünde dahi kullanıma sunulmuş değil. Apple'ın uzun bir zamandır Mac sahibi kullanıcılarına sunduğu bu avantajı Microsoft'un da sunmaya başlayacak olması olumlu bir gelişme.
Microsoft'un internet üzerinden Windows 10 yüklenebilmesine ne zaman imkan tanıyacağı ise belirsizliğini koruyor.
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