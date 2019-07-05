Windows 10 için yeni güncelleme yolda: Ne değişecek?
Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda kurulu olan popüler işletim sistemi Windows 10 için sık sık güncelleme yayınlanıyor; bu güncellemeler kullanıcılar için hem güvenlik yaması niteliğinde hem de performans ve bazı yeni özelliklerin kazanımı da bu güncellemelerle sağlanıyor. Şirket, bu kapsamda Windows 10 19H2 kod adlı yeni bir güncelleme için kolları sıvamış durumda. Peki yeni güncelleme, beraberinde neler getirecek, ne değiştirecek?
Windows 10 için kapsamlı bir güncelleme daha geliyor. 19H2 kod adıyla hazırlanan yeni güncelleme, daha çok performans iyileştirmesi ve bir dizi ince ayar için kullanıcıların bilgisayarına gelecek. Windows 10 19H2 güncellemesini yüklemek önceki güncellemelere kıyasla daha kolay olacak.
Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiş olan PC'ler, 19H2 güncellemesini standart aylık bir güncelleme gibi alacaklar. Yani güncelleme arka planda indirilecek ve yüklenecek. Burada fikir, yükleme sürecini daha sorunsuz ve akıcı bir hale getirmek. Son olarak güncelleme, Microsoft'a göre yeni "Kontrollü İşlev Yayınlama (CFR)" yöntemini kullanarak yeni işlevleri kontrollü olarak kitlelere dağıtacak. Bunun, her zamanki kademeli dağıtımın daha gelişmiş bir şekli olduğu düşünülüyor.
Bir dizi güvenlik açığını da kapatması beklenen yeni Windows 10 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.
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