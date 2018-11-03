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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.11.2018 - 07:55, Son Güncelleme:

Windows 10 güncelleştirmeleri durdu mu?

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Windows 10 güncelleştirmeleri durdu mu?

Yayınladığı güncellemelerle kritik açıklarını kapatan ve bir takım iyileştirmeler yapan Microsoft'un bir süredir Windows 10 için güncellemede sessiz kalması kafaları karıştırdı.

Windows 10'un Nisan 2018 güncellemesinin geçtiğimiz ay yakaladığı %89.6'lık kullanım oranından sonra bu ay düşüşe geçtiği görülüyor. Microsoft 2 Ekim'de Ekim 2018 güncellemesini yayınlamış ve güncelleme kullanıcıların bilgisayarlarında birçok farklı ve kritik soruna yol açında güncelleme yarıda kesilmişti.

Nisan 2018'den bir önceki güncelleme olan Fall Creators Update ise %.7'den %4.6'ya bir puanlık bir düşüş yaşadı. İlginç bir detay ise, versiyon 1703'ün %1.7'den %1.9'a yükselmesi ve versiyon 1609'un %1.8'de kalması. İlk Windows 10 sürümlerinden olan Versiyon 1511, Windows tarafından desteklenmeyen tek Windows 10 sürümü olarak %0.6'dan %0.5'e gerilemiş durumda. Bu noktada versiyon 1607 ve 1507'nin "Uzun dönemli servis kanalı" olduğunu hatırlamakta fayda var çünkü bu güncelleme paketleri Windows tarafından bir süre daha güncellenmeye devam edilecek. Burada da ilk orijinal Windows 10 sürümü olan 1507'nin %0.3 kullanım oranına sahip olduğu göze çarpıyor.

Windows'un zamana göre kullanım grafiğinde ise son zamanlarda neredeyse hiçbir değişimin olmadığı görülüyor. Windows versiyon 1809'un (Ekim 2018 güncellemesi) yayınlanmasından itibaren küçük oranda kullanıma alındığı göze çarpıyor ancak bundan itibaren kullanım oranında pek bir değişim olmadı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların bu problemli güncellemeyi geri almamış olmaları da bir başka ilginç detay.

Son olarak, üreticiye göre bilgisayar kullanım oranı dağılımını ortaya koyan bu grafiğe göre HP'nin pazar payı açısından en popüler marka olmayı sürdürdüğü görülüyor. Bir önceki rapordan bu yana pazar payı sıralamasındaki tek göze çarpan değişikliğin Acer'ın ASUS'u dördüncülük konumundan edişi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tablo yıllardır aynı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Microsoft, bunun yanı sıra Ekim ayı boyunca Ekim 2018 güncellemesini yayınlayamamış durumda. Firmanın güncellemeyi içerisinde olduğumuz Kasım ayının ilerleyen günlerinde yayınlaması bekleniyor, bu gelişme ile grafiklerde tekrar bir değişimin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

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