Windows 10 güncelleştirmeleri durdu mu?

Windows 10'un Nisan 2018 güncellemesinin geçtiğimiz ay yakaladığı %89.6'lık kullanım oranından sonra bu ay düşüşe geçtiği görülüyor. Microsoft 2 Ekim'de Ekim 2018 güncellemesini yayınlamış ve güncelleme kullanıcıların bilgisayarlarında birçok farklı ve kritik soruna yol açında güncelleme yarıda kesilmişti.

Nisan 2018'den bir önceki güncelleme olan Fall Creators Update ise %.7'den %4.6'ya bir puanlık bir düşüş yaşadı. İlginç bir detay ise, versiyon 1703'ün %1.7'den %1.9'a yükselmesi ve versiyon 1609'un %1.8'de kalması. İlk Windows 10 sürümlerinden olan Versiyon 1511, Windows tarafından desteklenmeyen tek Windows 10 sürümü olarak %0.6'dan %0.5'e gerilemiş durumda. Bu noktada versiyon 1607 ve 1507'nin "Uzun dönemli servis kanalı" olduğunu hatırlamakta fayda var çünkü bu güncelleme paketleri Windows tarafından bir süre daha güncellenmeye devam edilecek. Burada da ilk orijinal Windows 10 sürümü olan 1507'nin %0.3 kullanım oranına sahip olduğu göze çarpıyor.

Windows'un zamana göre kullanım grafiğinde ise son zamanlarda neredeyse hiçbir değişimin olmadığı görülüyor. Windows versiyon 1809'un (Ekim 2018 güncellemesi) yayınlanmasından itibaren küçük oranda kullanıma alındığı göze çarpıyor ancak bundan itibaren kullanım oranında pek bir değişim olmadı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların bu problemli güncellemeyi geri almamış olmaları da bir başka ilginç detay.

Son olarak, üreticiye göre bilgisayar kullanım oranı dağılımını ortaya koyan bu grafiğe göre HP'nin pazar payı açısından en popüler marka olmayı sürdürdüğü görülüyor. Bir önceki rapordan bu yana pazar payı sıralamasındaki tek göze çarpan değişikliğin Acer'ın ASUS'u dördüncülük konumundan edişi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tablo yıllardır aynı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Microsoft, bunun yanı sıra Ekim ayı boyunca Ekim 2018 güncellemesini yayınlayamamış durumda. Firmanın güncellemeyi içerisinde olduğumuz Kasım ayının ilerleyen günlerinde yayınlaması bekleniyor, bu gelişme ile grafiklerde tekrar bir değişimin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.