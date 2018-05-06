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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
06.05.2018 - 08:17, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesini bilgisayarına indiremeyenler dikkat!

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Windows 10 güncellemesini bilgisayarına indiremeyenler dikkat!

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, bazı dizüstü bilgisayarlarda sorun çıkarabileceği için engellendi. İşte o laptop'lar!

Muhtemelen fark ettiğiniz gibi Microsoft, büyük Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yayınladı; ancak bazı Alienware dizüstü bilgisayarların güncellemeyi yüklemesi engellendi. Sorunla ilgili haberler internet üzerinde yayılmaya başladı ve Microsoft, bazı Alienware modelleri için güncellemenin engellendiğini doğruladı. Güncellemenin engellendiği bilgisayarlar: Alienware 13 R3, Alienware 15 R3, Alienware 15 R4, Alienware 17 R4 ve Alienware 17 R5 dizüstü bilgisayarlar.

Bu makinelerin sahipleri, güncellemeyi yüklemeye çalıştıklarında şu iletiyi alıyorlar: "Bazı uygulamaların kaldırılması gerekiyor. Bu programların, yükseltme ile uyumlu olmadıkları için kaldırılması gerekir: Ekrana bağlı ayrı bir GPU'lu hibrit dizüstü bilgisayarlar. "

Bu biraz belirsiz ve yardımcı olmayan bir mesaj, ancak Microsoft'un destek forumunda bir moderatör, Microsoft'un bu dizüstü bilgisayarlardaki yüklemeyi "bu dizüstü bilgisayarların, pil tasarrufu modundan çıktıktan sonra siyah ekran göstermesine neden olabilecek bilinen bir uyumsuzluk" nedeniyle engellediğini açıkladı.

Sevindirici haberse Microsoft'un şu anda Windows Update aracılığıyla teslim edilecek bir düzeltme üzerinde çalışıyor olması. Uygulandıktan sonra, bu dizüstü bilgisayarlar Nisan 2018 güncellemesini normal şekilde yükleyebilecekler.

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