Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWindows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...
GeriTeknoloji Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
08.10.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

Yazılım devi Microsoft'tan son Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik bir uyarı geldi. Güncellemenin yüklenmesiyle kullanıcılar için kritik önemdeki bazı dosyaların silindiğini tespit eden şirket, güncellemeyi geri çekti. Yeni güncellemeyi kurmaya çalışıyorsanız; sakın uğraşmayın.

Windows 10 için 2 Ekim’de yayınlanan güncellemesi nedeniyle çok sayıda kullanıcı, bu güncellemeyi yaptıktan sonra cihazlarındaki bazı belgelerinin kaybolduğundan şikayete diyordu.

Microsoft’tan konuyla ilgili olarak resmi blogu üzerinden yapılan duyuruda, “Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların raporlarını araştırırken tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk” denildi.

Kullanıcılara eğer önceden indirdilerse, Ekim 2018 güncellemesini yüklememelerini de öneren Microsoft, “Windows 10 Ekim 2018 Güncelleme dosyalarını ‘manuel’ olarak yüklediyseniz, lütfen yeni bir güncelleme gelene kadar sisteminizi güncellemeyin" uyarısında da bulundu.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre güncelleme sorunundan etkilenen platformlar ise şunlar: Windows 10 (versiyon 1809), Windows Server (versiyon 1809), Windows 10 IoT Core (versiyon 1809), Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Windows Server 2019.

Microsoft, sözkonusu güncelleme paketi yüzünden kişisel belge ve dosyalarını kaybeden kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda bir açıklama yapmazken; yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

Duvarın Arkasını Gösteren Teknoloji!Walabot DIY, cep telefonuna takılan bir donanım. Yazılım ve donanım birlikte çalışarak cep telefonuna duvarın arkasında ne olduğunu aktarıyor. Kullanıcı telefon ekranından, 10 santimetre kalınlığa kadar betonun arkasındaki cisimleri, bunların materyalini belirleyebiliyor. Duvarın arkasındaki tahtayı, metal boruyu, eli ya da diğer cisimleri tespit edebiliyor. Görsel modda ne olduğunu gösterirken, uzman modunda daha detaylı bilgi veriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

Fransa ve Almanya'dan internet devlerine karşı ortak adım

Amazon'un patronu Jeff Bezos saniyede ne kadar kazanıyor?

Bahçeşehir SuperMassive’in Dünya Şampiyonası yolculuğu devam ediyor