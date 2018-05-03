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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 06:41, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesi sonrası Chrome sorun çıkarıyor!

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Windows 10 güncellemesi sonrası Chrome sorun çıkarıyor!

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, Chrome'u kullanırken düzenli olarak kötü bir sürprizle karşılaşıyor!

Bazı sorunlardan dolayı geciken Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, birkaç gün önce PC'lere dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, işletim sistemine birkaç yeni işlev eklerken bazılarını da kaldırıyor.

Devasa güncellemeyi yükleyenler genellikle sorun yaşamasalar da, en azından bir önemli sorunun yaşandığı ortaya çıktı. Güncelleme işlemi sorunsuz olarak tamamlansa da bazı kullanıcılar, yüklemenin birkaç saat sonrasında Google Chrome nedeniyle sistemin donduğunu fark ettiler. Sorunu yaşayanlar, donan sistemin Ctrl + Alt + Del yöntemiyle bile eski haline getirilemediğini söylüyor.

Sorunu yaşayanlardan Neowin yazarı Usama Jawad, tuşlara basıp, laptop'un kapağını kapatıp birkaç saniye sonra açtıktan sonra Windows 10'un hiçbir şey olmamış gibi çalışmayı sürdürdüğünü söylüyor. Sorunu ilk defasında grafik sürücüsüne bağlayan Jawad, aynı sorunu 24 saat içinde en az beş kez yaşadığını belirtiyor.

Reddit'teki kullanıcıların farklı sistem yapılandırmalarında aynı sorunu yaşadığı anlaşılıyor. Neowin'e göre sorunu çözmenin tek yolu, laptop'u uyku moduna almak ve uyandırmak.

Microsoft'a bildirilen sorunun nedeni ve ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor.

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