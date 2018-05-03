Windows 10 güncellemesi sonrası Chrome sorun çıkarıyor!
Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, Chrome'u kullanırken düzenli olarak kötü bir sürprizle karşılaşıyor!
Bazı sorunlardan dolayı geciken Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, birkaç gün önce PC'lere dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, işletim sistemine birkaç yeni işlev eklerken bazılarını da kaldırıyor.
Devasa güncellemeyi yükleyenler genellikle sorun yaşamasalar da, en azından bir önemli sorunun yaşandığı ortaya çıktı. Güncelleme işlemi sorunsuz olarak tamamlansa da bazı kullanıcılar, yüklemenin birkaç saat sonrasında Google Chrome nedeniyle sistemin donduğunu fark ettiler. Sorunu yaşayanlar, donan sistemin Ctrl + Alt + Del yöntemiyle bile eski haline getirilemediğini söylüyor.
Sorunu yaşayanlardan Neowin yazarı Usama Jawad, tuşlara basıp, laptop'un kapağını kapatıp birkaç saniye sonra açtıktan sonra Windows 10'un hiçbir şey olmamış gibi çalışmayı sürdürdüğünü söylüyor. Sorunu ilk defasında grafik sürücüsüne bağlayan Jawad, aynı sorunu 24 saat içinde en az beş kez yaşadığını belirtiyor.
Reddit'teki kullanıcıların farklı sistem yapılandırmalarında aynı sorunu yaşadığı anlaşılıyor. Neowin'e göre sorunu çözmenin tek yolu, laptop'u uyku moduna almak ve uyandırmak.
Microsoft'a bildirilen sorunun nedeni ve ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor.
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