Windows 10 güncellemesi nasıl indirilir? İndiremeyenler dikkat...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.05.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesi nasıl indirilir? İndiremeyenler dikkat...

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Windows 10 güncellemesi nasıl indirilir? İndiremeyenler dikkat...

Windows 10 Nisan Güncellemesi halen bilgisayarınıza ulaşmamış olabilir. Öyleyse gelin, güncellemeyi hemen indirmenize yardım edelim!

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, sonunda bilgisayarlara dağıtılmaya başlandı. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme, birçok yeni özellikle geliyor. Güncellemenin bu şekilde dağıtılması ise tüm kullanıcılara ulaşmasının aylar sürebilmesi demek.

Sıranın önüne atlayıp Nisan 2018 güncellemesini, yani Windows 10 sürüm 1803'ü hemen almak istiyorsanız, bunu yapmanın bir yolu var.

Güncellemeyi indirmeden önce size zaten ulaşıp ulaşmadığını şu adımları uygulayarak kontrol edin.

1. Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik'e gidin.

2. Windows Update altında Güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın.

3. Güncelleme varsa bununla ilgili bir uyarı göreceksiniz ve otomatik olarak indirilmeye başlanacak. Bu işlemin birkaç saat sürebileceğini ve bilgisayarınızın birkaç kez baştan başlatılabileceğini söyleyelim.

Windows 10 Nasıl Maunel Güncellenir?

Güncelleme size ulaşmadıysa, onu kendiniz indirip yükleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce birkaç şeyi aklınızda bulundurmanız gerekiyor:

- Sadece Windows 10 Fall Creators Update veya Windows 10 sürüm 1709'dan yükseltebilirsiniz.

- Güncellemeyi zorlayarak riske giriyorsunuz. Kademeli dağıtımın nedeni, çıkabilecek sorunları başından engellemek.

- Her güncellemede olduğu gibi başlamadan önce sisteminizi yedeklemenizde fayda var.

Tüm bunlar sizin için sorun teşkil etmiyorsa, şu adımları izleyerek Windows'u yükseltin:

1. Microsoft'un Windows 10'u indir sayfasına gidin.

2. Update Now'a tıklayarak Windows 10 Update Assistant'ı indirin

3. Update Assistant açıldığında Update Now'a basın.

4. Program, makinenizin güncellemeyle uyumlu olup olmadığını kontrol edecek.

5. Hazırsanız Next'e tıklayın.

6. Güncelleme başlayacak. Bu sırada bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

7. Güncelleme hazır olduğunda Restart Now'a basarak bilgisayarınızı baştan başlatabilir veya Restart Later'a basarak daha sonra baştan başlatabilirsiniz.

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