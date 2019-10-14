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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesi ile gelen hızlı kaldırma özelliğine dikkat!

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Windows 10 güncellemesi ile gelen hızlı kaldırma özelliğine dikkat!

Verilerin kolayca depolanıp taşınabildiği USB bellekler, yanlış kullanıldığında veri kayıplarına neden olabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ne olursa olsun USB belleklerin cihazlardan donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılmasını öneriyor.

Verilerin kolay bir şekilde depolanarak taşınmasını sağlayan USB belleklerin yanlış kullanımı, veri kayıplarına yol açarak önemli dosyaların bozulmasına neden olabiliyor. USB belleklerin kullanımında yapılan en büyük yanlışlar arasında ise USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak başı çekiyor. Microsoft, Windows 10 güncellemesi ile bu sorunu büyük oranda çözse de, USB belleklerin bilgisayardan hiçbir işlem yapılmadan çıkarılmasının doğru bir yöntem olmadığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, harici depolama cihazlarının donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Depolama Cihazları Güvenle Çıkarılmazsa Ne Olur?

Bilgisayarınıza bir USB bellek ya da taşınabilir hard disk taktığınızda, işletim sisteminiz verileri yazmak için önbellekleme adı verilen bir işlem kullanmaya başlar. Bu, bilgisayarın USB belleğe veri yazma halinde olduğu anlamına gelir. Bu özellik, veri aktarımının tamamlanmasını beklemeden işlem yapmaya devam edilmesini sağlayarak uygulamaların daha hızlı çalışmasına olanak tanır. İşlem devam ederken harici depolama cihazlarının hiçbir işlem yapılmadan çıkarılması, büyük bir ihtimalle aygıttaki dosyaların bozulmasına yol açabilir. 

Windows 10 Güncellemesiyle Hızlı Kaldırma Seçeneği Gelmişti

Windows 10 işletim sistemi güncellemesiyle gelen hızlı kaldırma özelliği ile ilgili kullanıcıların dikkatli olması uyarısında da bulunan Günal, veri aktarımı ve harici depolama cihazının kullanımı sırasında cihaz, hiçbir işlem yapılmadan çıkarılırsa, veri kaybı yaşanabileceğini dile getirerek kullanıcıların, bu özelliği kullanırken dikkatli olması konusunda tavsiyede bulunuyor.

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