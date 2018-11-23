Windows 10 güncellemesi bu kez Intel'i vurdu
Windows 10 güncellemesiyle birlikte gelen sorunların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de güncelleme sonrası Intel işlemci bulunduran sistemlerde sıkıntılar çıktığı rapor edilmeye başlandı.
Bilgisayarına ekim ayındaki Windows 10 güncellemesi ile yükselten bir kullanıcı, monitöründen ses alamadığı için şikayette bulundu. Kullanıcıya yanıt olarak Microsoft moderatörü, Intel’in sürücüsünün yanlışlıkla farklı sürümlerinin yayınlandığı ve Windows’ta desteklenmeyen bazı özelliklerin açıldığını belirtti. Ortaya çıkan problemin Intel HD Graphics bulunduran sistemlerde yaşandığını belirtelim.
Moderatörün notlarında, Windows 10’u 1809 güncellemesinden (Ekim 2018 Güncellemesi) sonra, bilgisayarları HDMI, USB ya da DisplayPort ile bağladığımız zaman monitör ve TV gibi cihazlarda düzgün çalışamayacağı dile getiriliyor.
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