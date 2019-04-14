Windows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu
Microsoft'un yayınladığı yeni Windows güncellemesi bazı bilgisayarlarda 'donma' problemine yol açmaya başladı.
Microsoft, Nisan ayı başlarında yayınladığı son güncelleme ile kullanıcıların hedefi oldu. Güncelleme sonrası Windows 10 ve Windows 7 yüklü bilgisayarlarda yaşanan donma problemi giderek yayıldı. Bu sorunun kaynağı ise Sophos, Avast ve Avira'nın güvenlik yazılımlarıyla yaşanan çakışma...
Avira'da çıkan sorun ise firmanın çok popüler ve ücretsiz Avira Free Antivirus yazılımını, beraberinde Avira Antivirus Pro ve Avira Prime'ı etkilemiş görünüyor. Bu programlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Avira'nın tavsiyesi KB4493509 toplu güncellemesini kaldırmanız. Windows 7'de ise KB4493472 ve KB4493448'i kaldırmanız gerekiyor.
Microsoft ile iletişim halinde olan Avira, sorunu çözmek için çalışıyor. Firma, "onarımı bir sonraki ürün güncellemesiyle, otomatik olarak" dağıtacağını söylüyor.
Avira'da sadece yavaşlamayla karşılaşan kullanıcılar, Avast'ta oturum açma ekranında çok daha kötü bir durumla, donmayla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorun özellikle Windows 7 kullanıcılarını etkiliyor.
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