Windows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWindows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu
GeriTeknoloji Windows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.04.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Windows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Windows 10 güncellemesi bilgisayarları dondurdu

Microsoft'un yayınladığı yeni Windows güncellemesi bazı bilgisayarlarda 'donma' problemine yol açmaya başladı.

Microsoft, Nisan ayı başlarında yayınladığı son güncelleme ile kullanıcıların hedefi oldu. Güncelleme sonrası Windows 10 ve Windows 7 yüklü bilgisayarlarda yaşanan donma problemi giderek yayıldı. Bu sorunun kaynağı ise Sophos, Avast ve Avira'nın güvenlik yazılımlarıyla yaşanan çakışma...  

Avira'da çıkan sorun ise firmanın çok popüler ve ücretsiz Avira Free Antivirus yazılımını, beraberinde Avira Antivirus Pro ve Avira Prime'ı etkilemiş görünüyor. Bu programlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Avira'nın tavsiyesi KB4493509 toplu güncellemesini kaldırmanız. Windows 7'de ise KB4493472 ve KB4493448'i kaldırmanız gerekiyor.

Microsoft ile iletişim halinde olan Avira, sorunu çözmek için çalışıyor. Firma, "onarımı bir sonraki ürün güncellemesiyle, otomatik olarak" dağıtacağını söylüyor.

Avira'da sadece yavaşlamayla karşılaşan kullanıcılar, Avast'ta oturum açma ekranında çok daha kötü bir durumla, donmayla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorun özellikle Windows 7 kullanıcılarını etkiliyor.

Sennheiser Momentum True Wireless Kablosuz KulaklıkSennheiser markasının kablosuz kulaklığı raflarda yerini aldı. Sizler için inceledik ve diğer kulaklıklarla karşılaştırdık.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?