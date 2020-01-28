Windows 10 güncellemeleri bilgisayarlarda neden sorun yaratıyor?

Windows 10 için yayınlanan bazı güncellemeler var ki yüklendikleri andan itibaren bilgisayarlarda çökmelere ve bazı performans sorunlarına yol açabiliyor. Bir yıl öncesinde Ekim güncellemesi adı altında yayınlanan yama yüklendiğinde bilgisayarlarda ciddi bir sıkıntı yaşanırken, kullanıcıların belge, fotoğraf ve özel dosyalarının ortadan kaybolmasına neden oldu.



Mayıs 2019 takvimli güncelleme ile sorunlar düzeltilirken, diğer yandan yüksek düzeyde CPU kullanımı, internete bağlanamama problemi, ses sorunu, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu'nun bozulması gibi hatalar meydana geldi. Bir başka güncellemede Dosya Gezgini bozulurken, mavi ekran hatalarında da artış yaşandı.



Peki güncellemelerle birlikte bu sıkıntılar neden yaşanıyor? Microsoft'un eski çalışanlarına göre bunun sebebi şirketin test sürecinin değişmesiyle yakından ilgili... Test sürecinin değiştirilmesiyle beraber sorunlarda artış görülürken, Microsoft'un daha önce Windows güncellemelerini test etmekle görevli ekibi de ortadan kalktı.



Tüm bu olumsuz gelişmeler, güncellemelerde sıkıntı doğmasına neden oldu.



