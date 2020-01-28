MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWindows 10 güncellemeleri bilgisayarlarda neden sorun yaratıyor?
GeriTeknoloji Windows 10 güncellemeleri bilgisayarlarda neden sorun yaratıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Windows 10 güncellemeleri bilgisayarlarda neden sorun yaratıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Windows 10 güncellemeleri bilgisayarlarda neden sorun yaratıyor?

Microsoft'un milyonlarca cihazda kurulu bulunan popüler işletim sistemi Windows 10, gelen bazı güncellemelerle teknik sorunlara sebebiyet veriyor. Peki hataları düzeltmesi ve performansı artırması gereken güncellemeler neden sorun yaratıyor?

Windows 10 için yayınlanan bazı güncellemeler var ki yüklendikleri andan itibaren bilgisayarlarda çökmelere ve bazı performans sorunlarına yol açabiliyor. Bir yıl öncesinde Ekim güncellemesi adı altında yayınlanan yama yüklendiğinde bilgisayarlarda ciddi bir sıkıntı yaşanırken, kullanıcıların belge, fotoğraf ve özel dosyalarının ortadan kaybolmasına neden oldu.

Mayıs 2019 takvimli güncelleme ile sorunlar düzeltilirken, diğer yandan yüksek düzeyde CPU kullanımı, internete bağlanamama problemi, ses sorunu, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu'nun bozulması gibi hatalar meydana geldi. Bir başka güncellemede Dosya Gezgini bozulurken, mavi ekran hatalarında da artış yaşandı. 

Peki güncellemelerle birlikte bu sıkıntılar neden yaşanıyor? Microsoft'un eski çalışanlarına göre bunun sebebi şirketin test sürecinin değişmesiyle yakından ilgili... Test sürecinin değiştirilmesiyle beraber sorunlarda artış görülürken, Microsoft'un daha önce Windows güncellemelerini test etmekle görevli ekibi de ortadan kalktı. 

Tüm bu olumsuz gelişmeler, güncellemelerde sıkıntı doğmasına neden oldu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle