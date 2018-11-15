Windows 10 Ekim güncellemesi yayında! Yeni neler var?
KYayınladığı son güncelleme ile kullanıcıların özel dosyalarının kendi kendine silinmesi gibi birçok teknik sorunu da beraberinde getiren Microsoft, geçtiğimiz saatlerde Windows 10 için yeni bir güncelleme yayınladı.
Yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan yeniliklerin arasında en dikkat çekeni ise, Your Phone uygulaması oldu.Windows Phone ile hüsrana uğrayan firma, şimdilik yeni bir mobil işletim sistemi yerine hali hazırda bulunan mobil işletim sistemleri için yatırım yapmaya başladı.
Geçen aylarda tanıtılmış ve kullanıma açılmış olan Your Phone uygulaması, yeni güncelleme ile çok kullanışlı özellikler geliyor. Your Phone özelliği sayesinde Android kullanıcıları akıllı telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtabilecekler.
Ayrıca Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan Your Phone uygulaması sayesinde, bilgisayarınız üzerinden telefonunuzdaki bildirimlerden tutun mesajlara kadar birçok şeye erişilebileceğinizi de belirtelim.
Bu da şu anlama geliyor ki, bilgisayarınız üzerinden telefonunuza gelen mesajları artık hiç bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan cevaplayabileceksiniz.
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi ile sunulan bir diğer dikkat çekilen özellik ise Karanlık Mod oldu. Kullanıcıların merakla beklediği bu özellik artık yeni güncellemeyle beraber kullanılabilir durumda.
Fakat bu özelliğin şimdilik Dosya Gezgini‘nde kullanılabileceğini de belirtmekte yarar var. Sonraki güncellemeler ile birlikte karanlık temanın kullanım alanının genişletilmesi de bekleniyor.
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