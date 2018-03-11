Windows 10 Cortana'da tedirgin eden güvenlik açığı

İsrailli Tal Be’ery ve Amichai Shulman tarafından keşfedilen güvenlik açığı Windows 10 kullanıcılarını tehdit ediyor. Bilgisayarınız kilitliyken kullanıcıyı istediği internet sitesine yönlendiren Cortana, zararlı yazılım ve içeriklere davetiye çıkartıyor.

İşleri biraz daha ileriye götürüp, sisteminizde bulunan başka bir yazılımdan kaynaklanan bir açığı tetikleyebilecek olan bu durum özellikle halka açık alanlarla bilgisayar kullanan kullanıcılar için daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Açıkla alakalı bir video da paylaşan güvenlik araştırmacıları, açığın Microsoft tarafından kapatıldığını da belirtti. Böyle bir açıktan etkilenmemek için Windows 10 güncelleştirmelerinizi elle kontrol etmenizi öneriyoruz.