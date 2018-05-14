Windows 10 çok yakında kararacak!
Bildiğiniz üzere birçok internet sitesi ve uygulama son dönemlerde karanlık mod seçeneği sunuyor. Microsoft da bu modaya katılarak Windows 10 karanlık mod seçeneğini getirecek.
Twitter, YouTube, Twitch gibi uygulamalarda kullanılması ile popüler hale gelen karanlık mod özelliği, gözü daha az rahatsız etmesi ve şık durması ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların oldukça çok beğendiği bu özelliği artık Microsoft tarafından Windows 10'a da getiriliyor. Windows 10 yapı 17666 ile test edilmesi için kullanıcılara sunulan özelliğin tüm kullanıcılara ise bu yılın son çeyreğinde sunulması bekleniyor.
Bu güncelleme ile birlikte tek gelen özellik karanlık mod değil. macOS cihazlarda bulunan bulut kopyalama özelliği Windows 10'a da geliyor. Bu özellik sayesinde kopyaladığınız bir yazıyı diğer cihazlarınızla paylaşmak daha kolay olacak. Bu 2 özelliğin yanı sıra Alt-Tab tuş kombinasyonunun görevi de yenileniyor. Artık Alt-Tab tuş kombinasyonu Microsoft Edge sekmelerini de içerecek. Ayrıca artık not defterinde de istediğiniz sözcüğü arayabileceksiniz.
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