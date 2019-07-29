Windows 10 artık eskisi kadar çok güncelleme almayacak
Microsoft, aldığı yeni bir karar doğrultusunda Windows 10 güncellemeleri için yeni bir strateji izleyecek. Şirket, Windows 10 güncelleme sayısını azaltmayı planlarken, yılda iki kez sunduğu dev güncellemelerinin sayısını bire düşürecek.
Window 10 güncelleme sıklığında değişikliğe gidiliyor. Yılda iki kez yayınlanan büyük güncellemelerin sayısı bire düşürülüyor. Minör güncellemelerle ilgili herhangi bir adım atılmadığından, belli aralıklarla Windows 10 güncellemelerini almaya devam edeceksiniz; ancak büyük güncellemeler, çok daha büyük dosya boyutuna sahip olan ve önemli değişiklikler yapan paketleri kapsıyor.
Arayüzün değiştiği sürüm küçük boyutta olacak ancak yine de aylık salı yaması olarak da geçen güncellemeden büyük olacak. İşletim sistemine yönelik gelecek sürüm için yine hacimli bir indirme dağıtılacak.
Örnek vermek gerekirse, hali hazırdaki 1903 büyük güncelleştirme olarak kabul edilecek ve 1909 bu doğrultuda arayüz odaklı bir sürüm olacak. İster 1903 ister 1909’dan geçin 2003 yapısı sizin için büyük bir güncelleştirme niteliğinde olacak.
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