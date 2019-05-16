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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında koltuğunu yine kaptırmadı

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WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında koltuğunu yine kaptırmadı

IDC raporlarına göre TP-Link tam 32 çeyrek dönemdir üst üste WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında ilk sırada. Şirket 2018 yılında da alanında dünya birincisi oldu.

Bağımsız araştırma kuruluşu IDC verilerine göre TP-Link, WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında tam 32 çeyrek dönemdir üst üste lider durumda. Sekiz yıldır alanında pazar lideri olan şirket, bu süre içinde hiçbir çeyrek dönemde yerini kaybetmedi.
 
2018 yılının son çeyreğini de ilk sırada kapatan TP-Link, dünya genelindeki 20 fabrikasında bu ürünleri üretiyor. Her bir ürün tek tek ve çok sıkı testlerden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Bu nedenle satılan TP-Link ürünlerinin arıza oranı da son derece düşük.
 
TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, TP-Link’in kaliteli ürün, uygun fiyatlandırma ve geniş dağıtım ağı stratejisi ile tüm dünyada ve Türkiye’de başarı elde ettiğini belirterek, “WiFi konusunda her ihtiyaca uygun çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Her tip tüketiciye hitap edebiliyoruz” diyor. Bu başarının ardında TP-Link’in dünya genelindeki uzman kadrosunun ve güçlü satış kanalının da önemli etkisi olduğunu belirten Yang, en yakın rakibin birkaç kat üzerinde bir oranla lider olduklarının altını da çiziyor. Dünya WiFi ürünleri pazarının büyük bir bölümünü TP-Link’in karşıladığını vurgulayan Yang, “Bu bizlere ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Her dönem daha iyi ürünler sunmayı, kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi belirleyip bunlara yönelik çözümler üretmeyi, mutlu müşteri için daha iyi hizmet vermeyi ve pazar lideri olarak hep bir adım önde olmayı gerektiriyor. Sürekli bunun için çalışıyoruz” diyor.

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