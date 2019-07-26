WiFi şifrelerini izinsiz kaydeden Google'a ceza
Google, Sokak Görünümü (Street View) servisiyle kullanıcıların harita üzerinden sokakları yürüyormuş gibi gezebilmelerine ve yeni yerlerleri keşfetmelerine yardımcı oluyor. Dünya genelinde pek çok sokak ve caddeye girmeyi başaran Sokak Görünümü servisinin elde ettiği görüntüleri Google'ın özel araçları yakalıyor.
Ancak Google'ın sokaklardakş görüntüleri alırken, bir yandan da çevresindeki tüm WiFi şifrelerini de izinsiz kaydettiği ortaya çıktı. 2007-2010 yılları arasında gerçekleşen ve 30 ülkeyi kapsayan olay sonrası Google her ne kadar 'yanlışlıkla oldu' açıklamasında bulunsa da, şirketin bilinçli olarak araçlarına bu yazılımı kurduğu tespit edildi.
Olay sonrası ABD'de 38 eyalette ortak açılan dava neticesinde Google, 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılırken, şirketin veri toplama programını sonlandırması istendi. Şirket ise bu talebin üzerine kaydettiği tüm verileri sildiğini duyurdu.
Ancak söz konusu cezayı yeterli bulmayan davacıların ısrarı sonucunda 2010 yılından bugüne uzayan süreçte sona gelindi. Google, toplamda 13 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle