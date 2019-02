WiFi her yere giriyor, pazarı farklı ürünlerle büyüyor

Öncelikle TP-Link hakkında bilgi verir misiniz?

TP-Link, 1996 yılından beri faaliyet gösteren ve ana faaliyet alanı WiFi ürünleri üretimi ve dağıtımı olan uluslararası bir firma. Dünya genelinde 120’den fazla ülkede, bugüne kadar milyarlarca ürün satışı yapmış durumdayız. WiFi ürünlerinin yanı sıra son yıllarda akıllı ev ürünleri ve akıllı telefon pazarına da girdik. Türkiye’de de 2008 yılından bu yana ürünlerimiz satılıyor ama ofisimizi 2010 yılında kurduk.

2018 yılı nasıl geçti?

2018 yılı genel olarak teknoloji sektöründe daralma yaşanan bir yıl oldu. Bu daralmadan en az etkilenen alanlardan biri bizim faaliyet gösterdiğimiz kablosuz ağ pazarı diye düşünüyoruz. Ağ pazarı ekonomideki durgunluktan nispeten daha az etkilendi. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi, WiFi artık hem bireysel hem de kurumsal alanda ‘olmazsa olmaz’ bir teknoloji. Bu nedenle kişiler de kurumlar da bu alandaki yatırımlarını sürdürüyorlar, gereksinimlerini karşılamak durumunda kalıyorlar. İkinci neden ise, bizim çözümlerimiz diğer teknolojik ürünlere göre daha ucuzlar. Bu nedenle gereksinim oluşunca karşılanması nispeten daha kolay. Bu iki neden sonucunda WiFi pazarında toplam BT pazarından daha az daralma yaşandı diyebiliriz. TP-Link Türkiye olarak ise 2018’de içinde bulunduğumuz pazara oranla çok düşük –yüzde 5- bir küçülme yaşadık. Kablosuz ağ pazarına göre gelirlerdeki bu azalma yok sayılabilir; pazar konumumuzu koruduk.

2019 yılına ilişkin beklentileriniz nasıl?

2019 yılı da biraz zorlu olacak. Ama az önce söylediğim nedenlerden ötürü küçülmeden, konumumuzu korumayı hedefliyoruz. Günümüzde internet en önemli gereksinimlerden biri haline geldi. Mobil cihazların kullanımının artmasıyla artık her yerde, her zaman çevrimiçi olmak istiyoruz. Evlerde internete bağlanan cihazların sayısı da arttı ve artmaya devam ediyor. Tüm bunlar WiFi konusunda farklı gereksinimleri ortaya çıkarıyor. Örneğin önceden evin sadece bir odasında/salonunda WiFi bağlantısı yeterli olurken, şimdi her odada, her bölümde internete bağlanmak isteniyor. Önceden sadece bilgisayar ile internete erişirken bugün akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, akıllı TV’ler, oyun konsolları vb pek çok ürün internete erişiyor. Bunların sonucunda farklı ağ ürünlerine ihtiyaç duyuluyor.

İnternet ile ilk tanıştığımız yıllarda sadece modem, eve, ofise interneti getirmek için yeterli idi. Ama daha sonra farklı cihazların internete erişimi söz konusu olunca ‘yönlendirici’ (router) dediğimiz cihazlara gereksinim oldu. Evin diğer odasında da WiFi bağlanmak istediğimizde ‘menzil genişletici’ (range extender) cihazlarını kullanmaya başladık. Katlı evlerde ya da kablo ile internete bağlanmak istenen ve kablo çekmek istenmeyen yapılarda elektrik hattından interneti taşımayı sağlayan powerline adaptörlere ihtiyaç oldu. Kablosuz ağ pazarı da bu farklı ürünlerle büyümeyi sürdürüyor. Modem halen en çok satılan ürün grubu. Ama başta yönlendiriciler olmak üzere diğer ürün gruplarının satış adetlerindeki büyüme hızı çok daha yüksek. WiFi pazarı, modem dışındaki ağ ürünleri ile büyüyor diyebiliriz.

Bu tür ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde ister istemez tüketiciler fiyata daha duyarlı oluyor. Bunun sonucunda da üst fiyat grubu ürünlerin satışı azalıyor; orta ve alt fiyat grubuna talep artıyor. 2018’de bunu yaşadık; 2019’da da aynı eğilimi bekliyoruz. TP-Link olarak çeşitli kampanyalar, kanalı destekleyen satış politikaları ve doğru fiyatlandırma ile 2019 yılında satış adetlerimizi ve gelirlerimizi korumayı hedefliyoruz.

Bu yıl WiFi alanında öne çıkan/çıkacak teknolojiler, ürünler neler olacak?

WiFi konusunda hepimizin en önemli sorunu neler? Daha yüksek hız, daha geniş kapsama alanı ve daha kararlı bir bağlantı. Teknoloji de bu sorunları çözmek üzere gelişiyor. Bu yıl yeni WiFi standardı olan ve çok ama çok yüksek hızlar sunan 802.11ax teknolojili ürünleri görmeye başlayacağız. TP-Link, Ocak ayı başında yapılan CES Fuarı’nda AX teknolojili ürün ailesini tanıttı. Bu yıl sona ermeden bu ürünler dünya pazarlarında satışa sunulacak. Bu yıl AX kavramını daha çok duyacağız. Ama esas bu yıla damga vuracak ürünler Mesh teknolojili ağ çözümleri olacak. Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta Mesh teknolojisine sahip ağ ürünlerinin hem sayısı artacak hem de evlerde/ofislerde daha çok yer bulacak. Bir de ‘hepsi bir arada’ dediğimiz ağ ürünleri öne çıkacak. Yani birden çok işlevi tek bir kutuda toplayan ürünler. Örneğin hem modem hem yönlendirici olan ürünleri zaten bir süredir görüyoruz. Ama artık bizim ürün grubumuzda farklı modlara sahip model sayısı giderek artıyor. Hem yönlendirici, hem WiFi menzil genişletici hem de erişim noktası (access point) özelliklerini tek bir kutuda toplayan ürünler, özellikle evler için ideal çözümler.

Mesh teknolojisinin avantajları neler?

Mesh teknolojili ağ ürünleri, özellikle çok katlı evler ya da çok geniş alana yayılmış tek katlı evlerin WiFi konusundaki sorunlarını çözen en ideal ürünler. Bu tür yapılarda her yerde kesintisiz bir internet ağı kurabilmek için genellikle farklı ağ çözümlerini bir araya getirmek gerekiyor. Örneğin, modem ile eve gelen interneti farklı cihazlara dağıtmak için bir yönlendirici; uçtaki odada da WiFi’a erişebilmek için menzil genişletici; üst kata WiFi’i taşımak için powerline adaptör gibi. Mesh teknolojisi, bu farklı ürün gereksinimlerini ortadan kaldırıyor. Böylece tek bir ağ adı ve şifresi ile evin her yerinde WiFi’a bağlanılabiliyor.

Mesh teknolojili ağ ürünlerini bir zincire benzetebiliriz. Zincir ağımız ve ürünler de halkalar gibi düşünün. İhtiyaca göre zincire yeni halka ekleyerek kolay ve sorunsuzca zincirimizi büyütebiliyoruz. Çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ve özellikle de katlı yapılar için en uygun çözüm Mesh teknolojisi. Örneğin bizim Mesh teknolojili Deco ürün ailemizde her bir Deco ürünü 100 cihaza kadar destek verebiliyor. Bu ürünlerin kapsama alanları da son derece geniş ve yeni Deco kutuları ekleyerek bu kapsama alanını daha da genişletmek mümkün. Yeni ağ teknolojileri ile donatıldıkları için hızları da son derece yüksek. Deco ürünleri, ikili ya da üçlü paketler halinde satılıyor. Kurulumları, kullanımları son derece kolay ve çağdaş. Akıllı telefon uygulamasından kolayca yönetilebiliyor; güvenlik vb ayarları yapılıyor. İlk bakışta fiyatları yüksek görünse de yukarıda saydığım birden çok ürün ile sorunu çözme yoluna göre hem fiyat olarak daha avantajlı oluyor hem de daha düzgün ve sağlıklı bir çözüm oluşturuyor.

Deco ürünlerini 2018 yılında satmaya başladık. Bu yıl Mesh çözümlerine daha fazla odaklanıyoruz ve satış rakamlarının artacağına inanıyoruz. TP-Link olarak Mesh teknolojili ürünlerde de tüketicilere birden çok seçenek sunuyoruz.