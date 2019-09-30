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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.09.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

WiFi 6 ile hayatımızda neler değişecek?

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WiFi 6 ile hayatımızda neler değişecek?

Son günlerde sıkça duymaya başladığımız WiFi 6 teknolojisi, yakın gelecekte hayatımızda olacak. Ağ çözümleriyle yakından tanınan TP-Link de WiFi 6 teknolojisini kullanan ürünlerini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Peki WiFi 6 ile ne değişecek?

TP-Link Teknik Destek Mühendisi Eren Yatır, Uluslararası Elektrik & Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)’nin belirlediği standartlarla teknoloji üreticilerinin ürün geliştirdiğini belirterek, kablosuz ağ (WiFi) alanında IEEE 802.11 ile başlayan standartların günümüzde 802 11ax’e kadar geldiğini söylüyor. Yeni dönemde, Wi-Fi teknolojisini barındıran ürünlerde “a, b, g, n, ac” gibi çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmeyen isimler yerine, bağlantı kalitesinin sayılarla değerlendirileceğini açıklayan Yatır, “11ac yerine Wi-Fi 5, ax yerine ise Wi-Fi 6 şeklinde isimlendirme olacak. Böylece daha önce tüketicilerin akılda tutmaya zorlandığı tanımlar yerine daha kolay ve anlaşılır bir isimlendirmeye geçildi” diyor.

Wi-Fi 6 Neler Sağlayacak?

Wi-Fi 6’nın en yeni WiFi standardı olduğunu belirten Yatır, hem ağa bağlanan notebook gibi cihazlarda hem de ağ ürünlerinde WiFi 6 teknolojili modellerin görülmeye başlandığını bildiriyor. TP-Link’in de WiFi 6 destekli modellerini duyurduğunu ve yıl sonuna doğru bu ürünleri Türkiye’de de satışa sunmayı hedeflediklerini açıklayan Yatır, WiFi 6’nın en önemli avantajının hız olduğunu; bir önceki standarda göre bağlantı hızı ve erişim kapasitesini dört kat artıracağını vurguluyor. Ayrıca gecikme süresini de yüzde 60 gibi yüksek bir oranda azaltacağını bildiren Yatır, “ Wi-Fi 6, ultra yüksek bant genişliği, ultra yoğun erişim ve ultra düşük gecikme gerektiren senaryoları kolayca yönetecek. Örneğin kullanıcılar ultra HD video konferans görüşmeleri yapabilecekler. 4K video konferans görüşmesinde her kullanıcı 40 mbit/s bant genişliğine ihtiyaç duyar. Wi-Fi 6 ağın genel bant genişliğini artırıyor ve her kullanıcıya ultra HD video deneyimi sağlıyor” diyor. Özellikle ‘Nesnelerin İnterneti-IoT’ kavramı ile hayatımıza daha fazla akıllı cihazın girmesi sonucunda WiFi ağına bağlı cihaz sayısının da arttığını ve daha fazla anlık veri akışı olduğunu söyleyen Yatır, “IoT, üretim sektöründe robotların daha fazla kullanımı, sanal gerçeklik gibi gelişmeleri göz önüne alırsak, artık çok daha yüksek hızda WiFi bağlantısı ve de aynı anda çok sayıda cihaza bu yüksek hızın sunulması önemli hale geliyor. Wi-Fi 6, donma, kopma vb gecikmeleri 10 ms’lere indiriyor. Bu da neredeyse kesintisiz bir bağlantı anlamına geliyor” diyor.

Altyapı, En Önemli Sorun

“Her zaman söylediğimiz bir gerçek var istediğiniz kadar iyi yazılım yapın, cihazları haberleştirin, eğer güçlü, hızlı, kesintisiz ağı kuramazsanız beklediğiniz sonuçları elde edemezsiniz” diyen Yatır, Wi-Fi 6’nın tüm bunları sağlayacağını ifade ediyor. Ancak, sadece ağ cihazının WiFi 6 destekli olmasının yetersiz olduğunun altını çizen Yatır, “Wi-Fi 6 destekleyen cihaz yoksa bu bahsettiğimiz hızlara ulaşılamayacak. Şu aşamada ülkemizdeki kablosuz bağlanan cihazların çok büyük kısma hala 2.4 GHz yayınını görebilen cihazlar. 802.11 ac, yani WiFi 5 destekli cihazların yaygınlaştırılması için çalışıyoruz”
diyor. Göz ardı edilen en önemli konunun ise altyapı olduğunu vurgulayan Yatır, “Wi-Fi 6 teknolojili ağ ürünleri kullanıyorsunuz ve ağa bağlanan cihazlarınızda Wi-Fi 6’yı destekliyor diyelim. Ama internete çıkış hızınız eğer 8 / 16 / 24 Mbps’lerdeyse yine yüksek performans almanız mümkün değil. İnternet altyapısının da bu hızları destekler olması gerekiyor. Türkiye’de hala 6 milyondan fazla ADSL kullanan, yani 8/16/24 Mbps hızları ile internet kullanan kullanıcı var. Temel olarak hem bağlantı sağlayacağınız cihaz hem de internet altyapınızın bu teknolojilere uygun olması gerekiyor” diyor.

TP-Link, Wi-Fi 6 destekli birden fazla ürün geliştirmiş durumda. Başta yönlendiriciler (router) olmak üzere Mesh teknolojili Deco ev WiFi sistemleri ve menzil artırıcılarda da WiFi 6 teknolojili modeller bulunuyor. 

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