WiFi 6 ile hayatımızda neler değişecek?

Wi-Fi teknolojisi, yeni gelen standartla daha iyi ve daha hızlı olacak. Birçok router bu özelliğe sahip çipleri kullandığını belirtse de, 802.11ax standardı Aralık 2019’a kadar son halini almayacak. Bu süreçte de birçok cihaz bu özellikleri kullanmaya başlayacak ve daha hızlı, daha az sıkışıklık oluşturan bu yeni nesil ağ günlük yaşamımıza girecek.

802.11ax, yüksek verimliliğe sahip kablosuz ağ olarak biliniyor ve birçok yerde Wi-Fi 6 olarak adlandırılıyor. Bu yeni isimlendirme standardı Wi-Fi Alliance tarafından belirlendi. Bir önceki nesiller, Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Wi-Fi 4 (802.11n) olarak biliniyordu.

Yeni isimlendirmeye hangi standartların karşılık geldiğini aşağıda görebilirsiniz:

Wi-Fi 6: 802.11ax (2019'da gelecek)

Wi-Fi 5: 802.11ac (2014)

Wi-Fi 4: 802.11n (2009)

Wi-Fi 3: 802.11g (2003)

Wi-Fi 2: 802.11a (1999)

Wi-Fi 1: 802.11b (1999)



Wi-Fi 6 yani IEEE 802.11ax, çok kısa mesafelerdee teorik olarak 10Gbps ve 12Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Bu, 802.11ac yani Wi-Fi 5'e göre yüzde 30-40 daha iyi performans anlamına geliyor. Wi-Fi 6'nın sunduğu başka geliştirmeler de var.





MU-MIMO Yükseltmesi: Wi-Fi 6 ile birlikte MU-MIMO, aynı anda hem veri gönderme hem de ver alma için çalışabiliyor. MU-MIMO, birden çok cihaz Wi-Fi'ye bağlandığında hız kaybı yaşamanıza engel oluyor.

Daha İyi Frekanslar, Daha Çok Kanal: Wi-Fi 6, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) sayesinde 2,4GHz ve 5GHz arasındaki aktarım frekanslarını daha iyi kullanıyor. Güncelleme, mevcut alanı daha küçük birimlere bölüyor, böylece performans ve ağ verimliliği artıyor.

Wi-Fi 6, 20MHz kanalları 64 yerine 256 alt kanala bölüyor. Bunun yanında alt kanallarda da değişiklik yapıyor ve bu sayede birkaç 802.11ax cihazıyla aynı anda konuşabiliyor. Dokuza kadar cihaz, tek kanal üzerinde veya 160Mhz bloğu üzerinde 74 cihaz rahatça iletişim kurabiliyor.

Daha Çok Eşzamanlı Akış: 802.11ac'nin 256 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) teknolojisinde yapılan iyileştirme ile Wi-Fi 6, 1024 QAM'ye ulaşıyor. Bu ise sekize kadar eşzamanlı akış yapabilme anlamına geliyor.

Wi-Fi 6’dan beklenen özellikleri şu şekilde listelemek mümkün:

Ultra-HD ve sanal gerçeklik yayınları için daha fazla bant genişliği



Daha fazla aktarım imkanı sunacak çoklu bağlantı desteği



Daha fazla bant (2.4 GHz ve 5 GHz’in yanı sıra 1 ve 6 GHz)



Bahsedilen bantlar daha fazla kanala bölünebilecek ve daha fazla iletişim imkanı sunacak



Paketler daha fazla veri içerecek ve ağlar farklı veri akışlarını tek seferde işleyebilecek



Maksimum menzilde 4 kata kadar daha fazla performans



Dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda daha iyi performans



Sunumun zayıf olduğu ağlardan kablosuz trafiği azaltma

Yeni bir router almak için en doğru zamanlarda olmayabiliriz. Wi-Fi 6'nın gelişi, WPA3 güvenlik standardının batışıyla aynı zamanlara denk geldi, ancak WPA3'ün 2019'un sonlarından önce yaygınlaşması beklenmiyor.

Yeni bir router alacaksanız, WPA3 standardına geçmenizi sağlayacak bir güncelleme alacağınızı kontrol etmenizde fayda var. Wi-Fi 6'nın faydaları, tüm cihazlar Wi-Fi 6 desteğiyle gelmeye başladığında ortaya çıkacak. Bu yüzden şu noktada koşarak yeni bir Wi-Fi 6 router'ı almanıza pek gerek yok.