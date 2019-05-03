Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor! Peki ne değişecek?

5G’yle aynı temel kablosuz özellikleri üzerine kurulan bu standart, işletmelerin ve tüketicilerin dünyayla etkileşim yöntemlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Kendinden önce gelen nesilden çok daha hızlı olmasının ötesinde, Wi-Fi 6 yüzde 400’e kadar daha fazla kapasite sunuyor ve stadyum, amfiteatr ve konferans salonları gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda daha etkili oluyor. Gecikme süresi oldukça gelişmiş olan Wi-Fi 6 gerçek zamanlı kullanım senaryolarını mümkün kılıyor. Wi-Fi 6 ayrıca internet bağlantılı cihazların pillerini daha az yıpratıyor ve daha öngörülebilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Wi-Fi 6’nın yanı sıra Cisco ayrıca bulut ölçekli ağa özel kampüs merkez ağ anahtarı sunarak sektörün en kapsamlı kampüs ağ portföyünü de genişletiyor.



Otomasyon özellliğini ve analitik yazılımı kampüs için gelecek nesil anahtarlar, erişim noktaları ve kontrol birimleri ile eşleştirerek Cisco, sektörün tek uçtan uca, kablosuz mimarisini sunuyor.

Cisco’nun yeni çözümleri:

Wi-Fi 6 Erişim Noktaları: Catalyst ve Meraki portföylerindeki yeni erişim noktaları yeni Wi-Fi 6 standardını sunmanın çok ötesine geçiyor. İsteğe göre ayarlanabilen, programlanabilen yonga setleri ve sektörün öncü analitik özelliklerine erişimle Cisco’nun en yeni erişim noktaları daha akıllı ve daha güvenli bir kablosuz ağ sunuyor. Yeni erişim noktaları bir çok dilde kullanılabiliyor ve BLE, Zigbee ve Thread de dahil birden çok Nesnelerin Interneti protokolü ile iletişim kurabiliyor.

Kampüs Ağı için Merkez Anahtar: Cisco her ağın başarılı bir şekilde çalışmasının temelini oluşturacak Catalyst 9600 merkez anahtar ailesi ile çıtayı yükseltiyor. En güvenli ve verimli kablosuz deneyimi sunmak için, işletmelerin kabloluyu kablosuzla bir araya getiren tek bir ağ yapısına ihtiyacı var. Internet tarihinin en başarılı ağ ürünü olan Catalyst 6000’in gelecek nesli olarak geliştirilen Catalyst 9600 gelecek nesil amaca yönelik kurumsal ağların temelini oluşturacak.

Uygulama Geliştiriciler için Yeni Kaynaklar: Wi-Fi 6 ve 5G uygulama geliştiriciler için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Uygulama geliştiricilerin bu yeni bağlanılırlık seviyelerinin vaat ettiği sarmal deneyimleri yaratmalarına olanak sağlamak için Cisco DevNet Wireless Dev Center’i hizmete açıyor. Cisco’nun uygulama geliştirici ağı olan DevNet, oyunun kurallarını değiştirecek kablosuz uygulamaları yaratmaları için uygulama geliştiricilere eğitim laboratuvarları, sandbox’lar ve kaynaklar sunuyor. Cisco Catalyst ve Meraki erişim platformları yonga seti seviyesine kadar tamamen açık ve programlanabilir özellikli. Bu da uygulamaların yeni ve heyecanlı yöntemlerle ağ programlama özelliğinden faydalanmasını sağlıyor.

Yeni Ekosistem Ortaklığı: Wi-Fi 6 erişim noktalarının lansmanından önce Cisco, yeni standartların beraberinde getirdiği kaçınılmaz eksiklikleri tespit edip gidermek için Broadcom, Intel ve Samsung ile birlikte işlerlik testleri gerçekleştirdi. Samsung, Boingo, GlobalReach Technology, Presidio ve diğer teknoloji şirketlerinin de günümüzün en büyük kablosuz sorunsallarından birini çözmek için Cisco OpenRoaming projesine katılması bekleniyor. Cisco OpenRoaming projesi, Wi-Fi ve LTE ağları ile yerleşik halka açık Wi-Fi arasındaki geçişlerin güvenli ve kolay bir biçimde gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyor.