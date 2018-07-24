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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.07.2018 - 06:40, Son Güncelleme:

WhatsApp’tan yayılan sahte haber yüzünden canından oldu!

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WhatsApp’tan yayılan sahte haber yüzünden canından oldu!

Hindistan’da, WhatsApp üzerinden yayınlanan sahte haber yüzünden çocukları kaçırmakla suçlanan bir kadının linç edildiği belirtildi.

Sky News'un haberine göre, kadının cesedi Madhya Pradesh Eyaleti'nde bir ormanlık alanda bulundu. Yerel sakinler, bölgede çocukları kaçıran bir çetenin faaliyet gösterdiği yönünde WhtasApp'ta yayılan sahte haber yüzünden kadını ölene kadar dövdü.

Polisin şu ana kadar 9 kişiyi gözaltına aldığı, birkaç zanlının daha yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ülkede son aylarda viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'den fazla kişi linç edilmişti. Vatandaşların telefonlarına çocukların kaçırıldığı, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği yönünde mesajlar geliyor.

Hindistan hükümeti, ülkede 200 milyon kişi tarafından kullanıldığı bilinen WhatsApp'ın 'yönlendirme' hizmetlerini kısıtladığını açıklamıştı. Ayrıca WhatsApp'ı yasal yollara başvurmakla tehdit eden hükümet şirketten yeni tedbirleri devreye sokmasını talep etmişti.

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