Whatsapp'tan sonra Messenger'a da mesajları geri alma özelliği geliyor
Whatsapp'ta kullanıcıların işine fazlasıyla yarayan ve belli bir süre içinde mesajların silinebilmesini sağlayan özellik Messenger için de çok yakında aktif hale geliyor.
Messenger kullanıcıları çok yakında Whatsapp'ta olduğu gibi gönderdiği mesajları silebilecek. Facebook Messenger için Whatsapp‘a benzer oldukça kolay bir mesaj geri alma arayüzü planlıyor. Kullanıcıların tıpkı Whatsapp‘taki gibi mesajın üstüne basılı tutarak karşı taraftan da silebileceği bir model üzerinde çalışılıyor.
Bu şekilde kullanıcılar attığı mesajları karşı taraftan da silebilme yetkisine sahip olacak. Fakat bu özelliğin Whatsapp‘taki gibi belirli bir süre limitine sahip olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok.
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