Whatsapp'tan konum atma nasıl yapılır? Whatsapp konumu nasıl atılır?
Facebook'un sahibi olduğu ve kullanıcılar tarafından çokça kullanılan WhatsApp üzerinden rehberinizdeki kişilere konumunuzu atabilirsiniz. Hatta bu işlemi yapmak çok basit. İşte Whatsapp konumu atma işlemi hakkında detaylı bilgiler
Örneğin ortak bir noktada buluşmak üzere anlaştığınız bir kişi o konumu bulamadı. Siz hemen o kişiye yardımcı olabilirsiniz. WhatsApp'ın sunduğu konum atma özelliği ile bir başka kişiye olduğunuz konumu aktarabilirsiniz. Nasıl mı?
- Öncelikle WhatsApp'tan konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle olan sohbet balonunuzu açın.
- Sonrasında sol alt köşede bulunan "+" ikonuna dokunun.
- Karşınıza çıkan seçeneklerden "Konum" ile devam edin.
- Böylelikle WhatsApp üzerinden konumunuzu paylaşabilirsiniz.
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