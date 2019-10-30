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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
30.10.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

WhatsApp'tan İsrailli casus yazılım şirketi NSO'ya dava

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WhatsApp'tan İsrailli casus yazılım şirketi NSO'ya dava

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, 20 ülkede aralarında gazeteciler, insan hakları aktivistleri, siyasi muhalifler ve diplomatların bulunduğu 1.400 kişinin telefonlarını hedef alan siber saldırılar nedeniyle, İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group'a dava açtı.

ABD'nin San Francisco kentinde açılan davada NSO, kullanıcıların telefonlarına sızabilmeleri için istihbarat servislerine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Dava dosyasında bu yazılımın 20 ülkede kullanıldığı belirtilmesine rağmen sadece Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in adı geçiyor.

Dava başvurusunda NSO'nun açtığı kullanıcı hesaplarıyla Nisan sonu ve Mayıs ortasında WhatsApp server'larına kötücül yazılım yerleştirdiği savunuldu ve bu şirketin daimi olarak hizmetlerinden yararlanmasının engellenmesi talep edildi.

2014'te Facebook'un satın aldığı WhatsApp'ın açıklamasında şirketin ilk kez böyle bir dava açtığı belirtiliyor.

'Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullanıldı' iddiası

İngiliz Independent haber sitesi, bu yazılımın Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde de rolü olduğu iddialarına gönderme yaparak Suudi gazetecinin arkadaşı Ömer Abdülaziz ve altı gazeteci ve aktivistin NSO'ya İsrail ve Kıbrıs'ta dava açtığını hatırlattı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de açtığı davada İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şirketin yazılım ihracatı ruhsatını iptal etmesini talep etmişti.

Guardian gazetesi, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki bir dizi insan hakları ihlalinde NSO'nun casus yazılımının suçlandığını belirtti.

NSO: 'Yazılım binlerce hayat kurtardı'

NSO iddiaları reddetti. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"NSO'nun tek amacı ruhsatlı istihbarat servisleri ve kolluk güçlerine terör ve ağır suçlarla mücadelelerinde teknoloji sağlamaktır. Teknolojimiz insan hakları aktivistleri ve gazetecileri hedef almak için tasarlanmamış, geçmiş yıllarda binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır."

"Güçlü şekilde şifrelenen platformlar, kriminal faaliyetlerini gizlemek için sıklıkla pedofil şebekeleri, uyuşturucu çeteleri teröristler tarafından kullanılmaktadır. Bu gelişmiş teknoloji olmasaydı, kolluk güçleri inanılmaz engellerle karşılaşacaktı. NSO'nun teknolojileri bu soruna orantılı ve yasal çözümler sunmaktadır."

Bu yılın başlarında sermaye şirketi Novalpina Capital tarafından satın alınan şirket, Pegasus adlı yazılımının Avrupa'daki bir stadyuma düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellenmesine ve Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

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