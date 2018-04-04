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    Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta engellendiğinizi anlamanın bir yolu var mı? Whatsapp, tıpkı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların dilediği kişileri engelleyebilmesine olanak tanıyor. Engellenen kişiler bir daha Whatsapp üzerinden ilgili kişiye ulaşamıyor. Peki karşı taraf sizi engellerse? İşte Whatsapp'ta engellendiğinizi anlamanın yolu...

    Whatsapp2ta engellendiğimi nasıl anlarım? Engellenmiş olduğunuzun birkaç göstergesi vardır: Bir kişinin son görülme veya çevrimiçi durumunu sohbet ekranında göremezsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bir kişinin profil fotoğrafında yaptığı değişiklikleri göremezsiniz.
    Bir kişiye gönderdiğiniz mesajlar her zaman tek bir onay işareti (mesaj gönderildi) olarak kalır; ikinci onay işareti (mesaj iletildi) asla görünmez. Arama girişimlerinizin hiçbiri gerçekleşmez.

    Her ne kadar başka ihtimaller de olsa, bir kullanıcıda yukarıdaki göstergelerin tümünü görüyorsanız, bu sizi engellediği anlamına gelebilir. Gizliliğinizi korumak amacıyla, bir kişiyi engellediğinizde bunun başkaları tarafından anlaşılamayacağı şekilde kasıtlı olarak düzenleme yaptık. Bu nedenle, başkası tarafından engellenip engellenmediğinizi size de söylememiz mümkün değildir.

    Etiketler: whatsapp , whatsapp engellendiğimi nasıl anlarım , whatsapp engelleme
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