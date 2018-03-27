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    WhatsApp'tan bir yeni özellik daha!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 07:04 | Son Güncelleme:

    WhatsApp'a geçtiğimiz günlerde gelen grup sohbetlerinde ki güncellemenin artından sonra, şimdi de QR kod ile ödeme sistemi getirildi.

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a son zamanlarda yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Uygulamaya gelen son özellik ise QR kodu ile ödeme yapma. Henüz Android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekiyor. Aktif etmek için uygulamada bulunan üç noktaya tıklayın.

    Daha sonra ödemeler seçeneğine girin ve karşınıza UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin. Daha sonra uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın. Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz.

    Etiketler: Hızlı ödeme , QR ile ödeme
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