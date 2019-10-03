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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.10.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

WhatsApp'ta yeni tehlike: GIF'lere dikkat

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WhatsApp'ta yeni tehlike: GIF'lere dikkat

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fark edilen yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları tehdit ediyor. Kötü niyetli kullanıcıların GIF dosyalarını kullanarak kurbanların telefonlarına erişim hakkı kazanabildiği ortaya çıktı.

Son dönemde WhatsApp'ı gözüne kestiren hacker'lar, kurbanlarının telefonlarına girebilmek için yeni yöntemler arıyor. Son olarak WhatsApp'ın yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker'lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF'leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF'i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker'ların kontrolüne geçiyor. 

Daha çok Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor. 

WhatsAppta yeni tehlike: GIFlere dikkat

WhatsApp, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte herhangi bir açıklama yapmazken, yayınladığı bir güncellemeye kullanıcıların geçmesi konusunda uyarıda bulundu. Yayınlanan 2.19.244 sürümünü halen kurmadıysanız Google Play Store'a girip güncellemeyi hemen indirmenizi öneriyoruz.

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