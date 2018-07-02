Whatsapp'ta yeni dönem bugün resmen başladı! Girdiğiniz anda artık...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
02.07.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta yeni dönem bugün resmen başladı! Girdiğiniz anda artık...

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Whatsapp'ta yeni dönem bugün resmen başladı! Girdiğiniz anda artık...

Haziran ayı başında Android kullanıcıları için WhatsApp grup ayarları yenilikleri odaklı bir güncelleme sunan servis, şimdi de iOS kullanıcılarına daha fazla seçenek sunuyor. İşte, iOS için Whatsapp güncellemesi ile gelen yeni özellikler...

Grup yöneticileri, iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler ile çok daha başarılı bir yönetim sergileyebilecekler. Bunların başında, sadece grup yöneticilerinin bir gruba mesaj gönderme yetkisine sahip olması başı çekiyor. Bu yeni seçeneği Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde Sadece Yöneticiler olarak bulmanız mümkün. Bu arada yönetici olmayanların mesajları hala okuyabileceğini ve Yöneticiye Mesaj Gönder seçeneği ile özel olarak yanıt verebileceğini de belirtelim.

Bu yeniliğin grupları önemli duyurular ve bilgiler için kullananların oldukça işine yarayacağını söyleyebiliriz. Örneğin; öğretmenler, ebeveynler, topluluk merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu özellikle paylaşımlarının ilgili kitleye sorunsuzca ulaşmasını sağlayabilecek. Bu anlamda yönetici aracının oldukça işlevsel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Whatsappta yeni dönem bugün resmen başladı Girdiğiniz anda artık...

Güncellemenin sunduğu önemli bir geliştirme ise, grup yöneticisinin telefon numaralarını değiştirdiklerinde kişilere kolayca bildirimde bulunmasına olanak sağlaması. Bu yeni seçeneğe ise Ayarlar > Hesap > Telefon Numarasını Değiştir sıralaması üzerinden kolayca erişilebiliyor. Ek olarak, hangi kişilerin yeni telefon numaranızı öğrenmesini istediğinizi de seçme şansına sahipsiniz.

shiftdelete'in haberine göre WhatsApp geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına sunduğu grup deneyimi için birçok adım atmayı ihmal etmemiş durumda. Bunların birçoğunun hali hazırda Telegram ile sunulduğunu da hatırlatmak gerek. Hoş her uygulama birbirinden bolca esinleniyor. Son dönemde sunulanlar arasında; grup bilgileri, yazılanlardan geri kalmama özelliği ve kullanıcıların ayrıldığı gruba sürekli olarak tekrar eklenmesine karşı koruma gibi detaylar öne çıkanlar arasında yer alıyor.

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