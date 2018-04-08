Whatsapp'ta yazışayım derken bu tuzağa sakın düşmeyin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
08.04.2018 - 08:19, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta yazışayım derken bu tuzağa sakın düşmeyin!

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Whatsapp'ta yazışayım derken bu tuzağa sakın düşmeyin!

Güvenlik firması Malwarebytes'ın yayınladığı yeni bir rapor, sahte bir WhatsApp uygulamasının kişisel verilerinizi izinsiz olarak topladığını ortaya çıkardı.

WhatsApp Plus adıyla internette dolaşan sahte uygulama, Google Play Store'da ve Apple App Store'da bulunmuyor. Uygulama, forumlarda ve web sayfalarında dolaşıyor.

Sahte uygulamanın Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB riskli yazılımının bir türevi olduğu söyleniyor. İnternette dolaşan Whatsapp Plus APK dosyasını birçok kullanıcının indirip kurduğu anlaşılıyor. Kişisel verilerinizi toplayan ve cihazınıza zararlı yerleştiren uygulama, ilk yüklendiğinde ortada sarı renkli bir WhatsApp logosu gösteriyor ve "güncellenmek" istiyor. Bunu kabul ettiğinizde içerisinde Arapça yazılar bulunan bir web sitesi açılıyor.

Whatsappta yazışayım derken bu tuzağa sakın düşmeyin

Uygulama, telefon numarası, isminiz ve hatta gönderilip alınan medyalar gibi kişisel bilgileri çalıyor. Malwarebytes Lab, taklit uygulamanın dört WhatsApp hesabını beraber kullanma, "yazıyor" mesajını gizleme, ikili onay işaretlerini ve mavi "okundu" işaretini gizleme gibi işlevler sunduğunu söylüyor.

WhatsApp Plus'ı kullanıyorsanız onu hemen kaldırmanızı ve doğru uygulamayı Google Play Store'dan yüklemenizi tavsiye ediyoruz. WhatsApp Plus tek sahte WhatsApp uygulaması olmayabilir, bu yüzden doğrulanmamış bir WhatsApp'ı, mağaza dışından yüklemeyin. Hatta "WhatsApp" diye gördüğünüz uygulamaların bile sahte olabileceğine dikkat edin.

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