Whatsapp'ta yazışayım derken bu tuzağa sakın düşmeyin!
Güvenlik firması Malwarebytes'ın yayınladığı yeni bir rapor, sahte bir WhatsApp uygulamasının kişisel verilerinizi izinsiz olarak topladığını ortaya çıkardı.
WhatsApp Plus adıyla internette dolaşan sahte uygulama, Google Play Store'da ve Apple App Store'da bulunmuyor. Uygulama, forumlarda ve web sayfalarında dolaşıyor.
Sahte uygulamanın Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB riskli yazılımının bir türevi olduğu söyleniyor. İnternette dolaşan Whatsapp Plus APK dosyasını birçok kullanıcının indirip kurduğu anlaşılıyor. Kişisel verilerinizi toplayan ve cihazınıza zararlı yerleştiren uygulama, ilk yüklendiğinde ortada sarı renkli bir WhatsApp logosu gösteriyor ve "güncellenmek" istiyor. Bunu kabul ettiğinizde içerisinde Arapça yazılar bulunan bir web sitesi açılıyor.
Uygulama, telefon numarası, isminiz ve hatta gönderilip alınan medyalar gibi kişisel bilgileri çalıyor. Malwarebytes Lab, taklit uygulamanın dört WhatsApp hesabını beraber kullanma, "yazıyor" mesajını gizleme, ikili onay işaretlerini ve mavi "okundu" işaretini gizleme gibi işlevler sunduğunu söylüyor.
WhatsApp Plus'ı kullanıyorsanız onu hemen kaldırmanızı ve doğru uygulamayı Google Play Store'dan yüklemenizi tavsiye ediyoruz. WhatsApp Plus tek sahte WhatsApp uygulaması olmayabilir, bu yüzden doğrulanmamış bir WhatsApp'ı, mağaza dışından yüklemeyin. Hatta "WhatsApp" diye gördüğünüz uygulamaların bile sahte olabileceğine dikkat edin.
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