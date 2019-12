WhatsApp'ta ücretli dönem: Parasını ödeyen bu özelliği kullanabilecek!

WhatsApp, Any.do ile işbirliğine gitmeye karar verdi. Bu işbirliği neticesinde ise WhatsApp'a dahil edilen hatırlatıcı özelliği, kullanıcıların WhatsApp'ı hatırlatıcı olarak kullanabilmelerini sağlayacak. Any.do’nun WhatsApp hesabı üzerinden yapılan işlem için hesaba mesaj atmak gerekiyor. Sonrasında, hatırlatılması istediğiniz her şeyi Any.do zamanı gelince size mesaj atıyor.



Yani 'şu dakika şu mesajı bana at, yapacağım şeyi bana unutturma' diyorsanız WhatsApp'ın bu özelliği işinize fazlasıyla yarayacak. WhatsApp entegrasyonu öncesinde de Any.do popüler bir servisti elbette; bugüne dek 10 milyondan fazla kez indirilen Any.do, her ne kadar WhatsApp'ta oldukça kullanışlı bir özellik olacak olsa da, bu servisten faydalanmak isteyenler aylık 5.99 dolar ücret ödemesi gerekecek. Bu ödeme yapıldığı sürece Any.do servisini kullanabilmek mümkün olacak.





WhatsApp kısa bir süre önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliğini duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya eklendi.