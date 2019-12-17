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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.12.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

WhatsApp'ta ücretli dönem: Parasını ödeyen bu özelliği kullanabilecek!

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WhatsApp'ta ücretli dönem: Parasını ödeyen bu özelliği kullanabilecek!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sessiz sedasız bir işbirliğine gitti ve kullanıcılara sunulan yeni bir özellik ile hatırlatma görevini üstlenecek. Ancak bu özelliği diğer özelliklerden farklı kılan yanı kullanımının ücretli olması...

WhatsApp, Any.do ile işbirliğine gitmeye karar verdi. Bu işbirliği neticesinde ise WhatsApp'a dahil edilen hatırlatıcı özelliği, kullanıcıların WhatsApp'ı hatırlatıcı olarak kullanabilmelerini sağlayacak. Any.do’nun WhatsApp hesabı üzerinden yapılan işlem için hesaba mesaj atmak gerekiyor. Sonrasında, hatırlatılması istediğiniz her şeyi Any.do zamanı gelince size mesaj atıyor.

Yani 'şu dakika şu mesajı bana at, yapacağım şeyi bana unutturma' diyorsanız WhatsApp'ın bu özelliği işinize fazlasıyla yarayacak. WhatsApp entegrasyonu öncesinde de Any.do popüler bir servisti elbette; bugüne dek 10 milyondan fazla kez indirilen Any.do, her ne kadar WhatsApp'ta oldukça kullanışlı bir özellik olacak olsa da, bu servisten faydalanmak isteyenler aylık 5.99 dolar ücret ödemesi gerekecek. Bu ödeme yapıldığı sürece Any.do servisini kullanabilmek mümkün olacak.

WhatsAppta ücretli dönem: Parasını ödeyen bu özelliği kullanabilecek

WhatsApp kısa bir süre önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliğini duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya eklendi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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