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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.10.2018 - 19:33, Son Güncelleme:

Whatsapp'ta tatil modu geliyor!

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Whatsapp'ta tatil modu geliyor!

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda.

Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.

Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarka arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp’ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Whatsappta tatil modu geliyor

Sessiz Mod (Sadece Android)

Sessiz Mod (Silent Mode) isimli diğer özellik ise önümüzdeki günlerde tüm Android kullanıcıları ile buluşacak. Bu özellik sayesinde sessize alınan sohbetlerden gelen mesajlar, uygulama simgesindeki bildirim sayısını arttırmayacak. Uygulamanın iOS versiyonunda böyle bir ihtiyaç

Whatsappta tatil modu geliyor

Bağlantılı Hesap

Donanımhaber'in haberine göre WhatsApp’a yakın zamanda gelecek olan diğer özellik ise WhatsApp Business profilinizi, sosyal medya hesablarınıza bağlamaya yarayacak. WhatsApp hesabınızı kullanarak diğer hesaplardaki parolaları kurtarabilecek ve hesaplar arası paylaşım yapabileceğiz. İlk etapta sadece Instagram ile bağlantı özelliği bulunacak.

Sessiz mod özelliğinin Android cihazlara dağıtımı başladı. Diğer özelliklerin eklenmesi ile uzun zaman alacak gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda veya gelecek aylarda tatil modu ve bağlantılı hesap özellikleri Android ve iOS cihazlara eklenecektir.

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