Whatsapp'ta 'sticker' dönemi resmen başladı!
En popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, artık Stickers (etiket) özelliğine sahip. Sürüm 2.18 ile birlikte gelen yeni işleve ulaşmak için emoji ve GIF menülerinin yanında beliren üçüncü simgeye basmanız yeterli.
Uygulamayla birlikte gelen "Cuppy" sticker'ları, bir çay fincanı üzerindeki yüz ifadelerinden oluşuyor. Sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak sticker serilerine ulaşabiliyorsunuz. Bunları da beğenmezsensiz, sayfanın altına kaydırdığınızda Play Store / App Store'a gidiyorsunuz ve sizin için "WAStickerApps" araması yapılıyor. Böylece WhatsApp için hazırlanmış üçüncü parti sticker'lara ulaşabiliyorsunuz.
Sticker'lar yeni olmasa da WhatsApp için yeni ve bu destekle birlikte platform, daha eğlenceli bir mesajlaşma deneyimi sunacak.
Bu arada Play Store'daki veya App Store'daki Personal Stickers for WhatsApp'ı kullanarak kendi sticker'larınızı da hazırlayabildiğinizi söyleylelim.
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