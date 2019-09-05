Whatsapp'ta sorun mu var? Whatsapp çöktü mü?
Whatsapp üzerinden fotoğraf, video ya da sesli mesaj gibi gönderileri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu aşamada sorun yaşadıkları için internet üzerinden detayları araştırmak istiyor. Peki, Whatsapp'ta sorun mu var ya da Whatsapp çöktü mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Whatsapp'ta yaşanan sıkıntı hakkında Twitter ve diğer sosyal mecralar üzerinden paylaşımlar yapan kullanıcılar, herhangi bir sorun olup olmadığını sorguluyor.
Fotoğraf ya da diğer gönderilerin yüklendiği aşamada yaşanan sorunun kısmi olduğu ve bölgelere göre değişkenlik gösterdiği düşünülüyor.
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