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    Whatsapp'ta silinen resimleri kurtarmanın yolu

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 06:42 | Son Güncelleme:

    WhatsApp'ta gönderdiğiniz bir mesajı yanlışlıkla silmeniz, mesajın içindeki fotoğrafları ve videoları bir anda kaybetmeniz anlamına gelebilir. Ama panik yapmanıza gerek yok. Derin bir nefes alın çünkü doğru adımları takip ederseniz, kaybolan fotoğrafı veya videoyu kurtarabilirsiniz.

    Önce silinen mesajın (kaybolan medyayı içeren mesajın) bir kopyasının bir başkasında olup olmadığını kontrol edin. Bir resim yüklediyseniz ve bir gruba veya arkadaşınıza gönderdikten sonra sildiyseniz, bu resim onu gönderdiğiniz kişi veya kişilerde hala duruyor olabilir.

    Yedekten Geri Yükleme

    Sildiğiniz fotoğrafın kopyası kimsede yoksa, onu kurtarmanın en kolay yolu, WhatsApp yedeklerini geri yüklemek. WhatsApp'ın Android ve iOS sürümleri sırasıyla Google Drive ve iCloud'a yedekleme işlevleri sunuyorlar. Mesajı sildikten sonra çok fazla zaman geçmediyse, en son yedeği geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanabilmek için elbette yedekleme işlevini resmi silmeden önce açmış olmanız gerekiyor.

    Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyin. Burada en son yedeğin ne zaman alındığını göreceksiniz. Fotoğrafı son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, WhatsApp'ı kaldırıp tekrar yükleyerek silinen mesajları kurtarabilirsiniz. WhatsApp'ı tekrar kurarken yedekten geri yüklemek isteyip istemediğniz sorulacak.

    Bu işlemin son yedeklemeden sonraki mesajların silinmesine yol açabileceğini unutmayın.

    Whatsappta silinen resimleri kurtarmanın yolu

    WhatsApp Klasörüne Göz Atın (Android)

    iPhone kullanıcıları telefonun tüm dosya sistemine göz atamadığı için bu yöntem sadece Android'de geçerli. WhatsApp gönderdiğiniz ve aldığınız tüm resimleri varsayılan olarak bir klasörde saklıyor. Resmi sohbetten silseniz de bu klasörden silinmeyebilir; bu yüzden bir dosya yöneticisi kullanarak Dahili Hafıza > WhatsApp > Media > WhatsApp Images klasörüne göz atın.

    Özel Kurtarma Uygulamaları: Bizce Unutun

    WhatsApp resimlerini kurtarmakla ilgili Google'da arama yaptığınızda sorunu çözeceğini iddia eden onlarca programla karşılaşacaksınız. Ancak bu "kurtarma" uygulamalarının çoğu işe yaramıyor. Android'de root erişimine ihtiyacınız olabilir ve bazı uygulamalar, ücret ödemeden çalışmayabilir.

    Hepsi birbirine benzeyen bu programlar, PC'nize bir program yükleyerek telefonunuzdaki dosyaları kurtarabileceğini iddia ediyor. Ancak bunu yaptığınızda ya sonuç almıyorsunuz, ya da uygulamanın root erişimine ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Üstelik bu programlar, pek ucuz da değiller ve fiyatları 20 dolar ile 50 dolar arasında değişiyor. Ücreti ödemeniz, dosyayı kurtarmanızı garantilemiyor.

    Bu nedenle silinen medyaları kurtarabilmenin tek gerçek yolu, öncesinde yedek almış olmanız. WhatsApp sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil.

    Bu arada dosyaları Recuva gibi programların da kurtarmayacağını söyleyelim. Bu tür uygulamalar, akıllı telefonları tarayarak dosya kurtaramıyor çünkü bugünkü telefonlar USB Mass Storage protokolünü kullanmıyor.

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    Etiketler: uygulama , telefon
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